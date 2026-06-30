Герои кино: друзья сказали, почему Дербышев и другие актеры уходили на СВО

Трагедия произошла 3 июня 2026 года. При выполнении очередной боевой задачи Чингиз получил ранения, несовместимые с жизнью. Для его семьи и коллег по цеху, ценивших его не только как талантливого артиста, но и как профессионала высочайшего класса в области постановки трюков, это стало большим ударом. Додиев ушел в самом расцвете сил, но его имя навсегда останется в истории российского кинематографа как имя героя.