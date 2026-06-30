Герои кино: друзья сказали, почему Дербышев и другие актеры уходили на СВО

С большим опозданием стало известно о гибели в зоне СВО российского актера Евгения Дербышева, знакомого миллионам зрителей по сериалам «Глухарь», «След», «Склифосовский» и многим другим. В эксклюзивных комментариях для aif.ru близкие актера рассказали о причинах его решения пойти на СВО.
Он не мог остаться в стороне.
После начала СВО многие российские актеры отправились в зону боевых действий добровольно, движимые внутренним убеждением и любовью к своей стране. Одним из них стал Евгений Дербышев.
Его родственница Татьяна в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыла истинную причину, по которой 56-летний мужчина (актер родился 4 февраля 1968 года) взял в руки оружие. По ее словам, решающим моментом стал просмотр телевизионного репортажа.
«Женя не смог оставаться в стороне. Когда в очередной раз по ТВ увидел репортаж о пострадавших от атак ВСУ, сюжет был о маленькой девочке — он решил, что нужен там. Это был его осознанный выбор. Женя был хорошим человеком, хорошим отцом, хорошим братом», — объяснила она.
Евгений Дербышев с 2024 года числился пропавшим без вести. Недавно родные получили официальное свидетельство о смерти. В документе указано, что Евгений погиб 7 июля 2024 года на территории Луганской Народной Республики.
Коллега Дербышева по съемочной площадке Дмитрий Калистратов, работавший с ним над сериалом «Бомбила. Возвращение», где Евгений исполнил роль милиционера, отметил его человеческую простоту и душевную щедрость.
«Мы снимались вместе в сериале “Бомбила. Возвращение”, он играл милиционера. Очень жаль, что погиб. Он был простым и добрым русским мужиком с открытым сердцем», — сказал он, скорбя об утрате.
Отметим, что кинодебют Дербышева состоялся в 2007 году, а за плечами артиста остались работы в таких проектах, как «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский» и «Пятницкий».
Чингиз Додиев: каскадер и актер, героически павший в 32 года.
Еще одной невосполнимой потерей стала гибель 32-летнего актера и профессионального каскадера Чингиза Додиева. Зрители могли запомнить его по ярким ролям в блокбастере «Майор Гром» и новой экранизации «Мастера и Маргариты», а также по сериалам «Тайны следствия», «Солнцепек», «Наш спецназ» и «Великолепная пятерка».
Додиев отправился в зону боевых действий в 2023 году, заключив контракт с Министерством обороны РФ. За время службы на передовой он проявил себя как мужественный воин, за что был удостоен высоких государственных наград. Среди них — медали Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и медаль участника специальной военной операции.
Трагедия произошла 3 июня 2026 года. При выполнении очередной боевой задачи Чингиз получил ранения, несовместимые с жизнью. Для его семьи и коллег по цеху, ценивших его не только как талантливого артиста, но и как профессионала высочайшего класса в области постановки трюков, это стало большим ударом. Додиев ушел в самом расцвете сил, но его имя навсегда останется в истории российского кинематографа как имя героя.
Филипп Яловега: звезда «Доктора Живаго» и фигурант громкого дела.
В зоне СВО погиб еще один известный актер — Филипп Яловега, звезда сериала «Доктор Живаго». Ему был 51 год. Траурная церемония прощания с артистом прошла в Саратове 5 июня 2026 года, где его проводили в последний путь с воинскими почестями.
Художественный руководитель камерного драматического театра Костромы Татьяна Ноздрина в эксклюзивном разговоре с aif.ru подчеркнула, что артист пал как настоящий воин.
«Филипп погиб как воин и хоронили его со всеми воинскими почестями. У него 10 лет был свой духовник. Он молится за него, как за родного сына. Филипп пришел к Богу, хоронили его как русского воина… На похоронах в Саратове было огромное количество людей», —.
сказала Ноздрина, отметив, что такого дарования, как у Яловеги — «штучный товар».
Биография Филиппа Яловеги была неоднозначной. В 2008 году он оказался фигурантом дела об убийстве двух девушек. Актера осудили и он отбывал наказание в колонии строгого режима. Однако многие его поклонники и коллеги по сцене до сих пор уверены в его невиновности и указывают на трагическую случайность тех событий. Несмотря на тяжелый жизненный этап, Яловега сумел найти путь к вере и искуплению, а его героическая гибель на поле боя, по мнению близких, стала финальной точкой в его сложной судьбе.