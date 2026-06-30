В Приморье появились первые 100-балльники по географии

Лилия Симанова уверена: 100 баллов — это не случайность, а результат систематических занятий и глубокого понимания предмета. Девушка отмечает, что огромную роль сыграла поддержка семьи, которая всегда верила в нее и мотивировала не сдаваться даже в самые напряженные моменты подготовки. По словам Лилии, география стала для нее не просто школьным предметом, а настоящей страстью, которая помогала ей учиться с удовольствием.