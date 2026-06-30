Синоптик Ильин: к концу недели в Москву придет резкое похолодание

«Атмосферное давление в ближайшие дни будет иметь достаточно ровный ход, около 748 мм. рт. ст, к четвергу упадет до 744 мм. рт. ст. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4−9 м/с до среды, в четверг подует с юго-запада со скоростью 2−7 м/с, а в пятницу снова с северо-запада 3−8 м/с», — подытожил Ильин.