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Синоптик Ильин: к концу недели в Москву придет резкое похолодание

Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни и уточнил, когда на смену жаре придет похолодание.

Источник: Аргументы и факты

Ближайшие три дня в Москве будут довольно жаркими, после чего в столице похолодает, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу ждем холодный атмосферный фронт, в столице посвежеет до +20…+25 градусов. Эта рабочая неделя начнется с пасмурной, умеренно прохладной погодой и закончится такой же», — сказал Ильин.

Со вторника по четверг в столице воздух прогреется до +30 градусов, в ночные часы в начале недели +10…+15, к концу недели — в пределах +14…+19 градусов. Дождь ожидается в ночь на субботу, добавил синоптик.

«Атмосферное давление в ближайшие дни будет иметь достаточно ровный ход, около 748 мм. рт. ст, к четвергу упадет до 744 мм. рт. ст. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4−9 м/с до среды, в четверг подует с юго-запада со скоростью 2−7 м/с, а в пятницу снова с северо-запада 3−8 м/с», — подытожил Ильин.