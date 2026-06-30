Синоптик Ильин: к концу недели в Москву придет резкое похолодание

Ближайшие три дня в Москве будут довольно жаркими, после чего в столице похолодает, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В пятницу ждем холодный атмосферный фронт, в столице посвежеет до +20…+25 градусов. Эта рабочая неделя начнется с пасмурной, умеренно прохладной погодой и закончится такой же», — сказал Ильин.
Со вторника по четверг в столице воздух прогреется до +30 градусов, в ночные часы в начале недели +10…+15, к концу недели — в пределах +14…+19 градусов. Дождь ожидается в ночь на субботу, добавил синоптик.
«Атмосферное давление в ближайшие дни будет иметь достаточно ровный ход, около 748 мм. рт. ст, к четвергу упадет до 744 мм. рт. ст. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4−9 м/с до среды, в четверг подует с юго-запада со скоростью 2−7 м/с, а в пятницу снова с северо-запада 3−8 м/с», — подытожил Ильин.