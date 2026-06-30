Российские военные продолжают успешно продвигаться в районе Славянско-Краматорской агломерации. Вооруженные силы РФ приближаются с обеих сторон, а ВСУ смирились со скорой потерей главных городов в этом районе.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о ситуации в Славянске и Краматорске. По его словам, украинские войска находятся на грани катастрофы, а российские подразделения методично сжимают кольцо окружения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что наступление российской армии в зоне Славянска идет успешно на 15 участках, каждый день российские военные продвигаются на этом направлении.
Глава государства отметил, что до самого Славянска остается примерно 8−9 километров. В 16 км от города находится ещё один важный для Украины укрепрайон — Краматорск. Российские военные в направлении последнего также успешно продвигаются.
Славянск почти заблокирован.
«Ситуация в Славянске для ВСУ складывается очень тревожно. Российские военные фактически находятся на подступах к городу и контролируют основные логистические пути. Город почти зажат и заблокирован. Враг понимает, что Славянск скоро перейдет под контроль российской армии», — пояснил эксперт.
Критичная для ВСУ ситуация складывается и на подступах к Краматорску.
«В Краматорске идет массовая принудительная эвакуация. Враг понимает, что оба города будут сданы. Сейчас некоторые боеспособные подразделения перебрасываются оттуда на запорожское направление, готовя определенную провокацию или контрудар. Но пока ясно одно: российские военные наступают по всем направлениям. И в ближайшем будущем мы увидим перелом», — подчеркнул эксперт.
Красный Лиман — ключ к агломерации.
Михайлов подчеркнул, что почти полное освобождение Красного Лимана создает дополнительное давление на ВСУ.
«Боевиков там остается все меньше и меньше, враг пытается перегруппироваться. ВСУ еще продолжают биться за Славянско-Краматорскую агломерацию, но они уже понимают, что регион им не удержать», — добавил специалист.
Славянско-Краматорская агломерация — это группа тесно связанных между собой населённых пунктов в Донбассе. Ядро составляют города: Краматорск, Славянск, Дружковка.
Также в состав обычно включают Красный Лиман, Николаевку, Святогорск. Потеря этого региона станет для Украины катастрофой, лишив ВСУ одного из последних крупных укрепрайонов на востоке страны.
Удары по логистике ВСУ.
Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлён момент поражения квадроцикла и пикапа с системой радиоэлектронной борьбы ВСУ возле Красного Лимана.
Используя эту технику, украинские боевики пытались доставить боеприпасы и продовольствие на окраину населённого пункта. Уничтожение таких целей лишает ВСУ возможности снабжать свои подразделения, что ускоряет их отступление.
Поражение ВСУ неизбежно.
ВСУ терпят серьёзное поражение под Славянском и Краматорском. Российские войска подходят к городам, перерезают логистические пути и готовятся к решающему штурму.
Украинское командование уже начало массовую эвакуацию и переброску подразделений, но это лишь отсрочивает неизбежное. Славянск и Краматорск будут освобождены, а ВСУ понесут огромные потери.