Рушится главная крепость ВСУ: боевики в панике бегут из Славянска

«В Краматорске идет массовая принудительная эвакуация. Враг понимает, что оба города будут сданы. Сейчас некоторые боеспособные подразделения перебрасываются оттуда на запорожское направление, готовя определенную провокацию или контрудар. Но пока ясно одно: российские военные наступают по всем направлениям. И в ближайшем будущем мы увидим перелом», — подчеркнул эксперт.