Жертвы солярия: калифорниец тайно и безнаказанно снимал голых женщин

40-летний Кайл Комбс, житель Гровер-Бич, оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что он тайно снимал обнаженных женщин в фитнес-клубе города Арройо-Гранде. По данным следствия, его жертвами стали около 50 посетительниц. Злоумышленника задержали с поличным в момент, когда он просунул мобильный телефон в кабину солярия к очередной потенциальной жертве.