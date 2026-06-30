Электронные сделки с недвижимостью по биометрии станут доступны с 1 июля

Россияне с 1 июля смогут совершать электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрии — брать ипотеку, продавать жилье или регистрировать доли. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
— С 1 июля в силу вступает федеральный закон, который предусматривает возможность идентификации сторон договора об отчуждении объекта недвижимости с помощью единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, — сказал он.
Зарегистрировать биометрию можно через приложение «Госуслуги биометрия», подтвердить — в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Нововведение касается только электронных сделок: продажи, покупки, ипотеки, дарения, обмена и регистрации долей. При офлайн-сделках биометрия не нужна.
Машаров отметил, что использование биометрии повышает безопасность и снижает риск мошенничества, ускоряет оформление документов и удобно для маломобильных граждан. В Единой биометрической системе данные хранятся в виде числовых наборов, которые невозможно расшифровать при утечке. Для защиты аккаунта на «Госуслугах» эксперт посоветовал использовать сложный пароль, двухфакторную аутентификацию и не сообщать коды из СМС, передает ТАСС.
С 1 июля 2026 года квартиры смогут продавать без личного согласия хозяина из-за изменений правил заключения дистанционных сделок с недвижимостью. Подробнее о том, что изменилось и как обезопасить себя от мошеннических действий, рассказывает «Вечерняя Москва».