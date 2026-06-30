Электронные сделки с недвижимостью по биометрии станут доступны с 1 июля

Машаров отметил, что использование биометрии повышает безопасность и снижает риск мошенничества, ускоряет оформление документов и удобно для маломобильных граждан. В Единой биометрической системе данные хранятся в виде числовых наборов, которые невозможно расшифровать при утечке. Для защиты аккаунта на «Госуслугах» эксперт посоветовал использовать сложный пароль, двухфакторную аутентификацию и не сообщать коды из СМС, передает ТАСС.