Минобрнауки: абитуриенты чаще всего выбирают IT, педагогику и медицину

«Среди наиболее востребованных направлений подготовки сохраняются IT-специальности, а также педагогическое образование, лечебное дело и экономика. Государство также делает акцент на подготовке инженерных, педагогических и медицинских кадров — на эти направления выделено значительное число бюджетных мест», — сказал Омельчук.