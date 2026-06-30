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Минобрнауки: абитуриенты чаще всего выбирают IT, педагогику и медицину

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук заявил, что значительное число бюджетных мест также выделено на подготовку инженеров.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Среди наиболее востребованных направлений подготовки в российских вузах сохраняются IT-специальности, педагогическое образование, лечебное дело, сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«Среди наиболее востребованных направлений подготовки сохраняются IT-специальности, а также педагогическое образование, лечебное дело и экономика. Государство также делает акцент на подготовке инженерных, педагогических и медицинских кадров — на эти направления выделено значительное число бюджетных мест», — сказал Омельчук.

Приемная кампания стартовала 20 июня и набирает обороты. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 25 июля.