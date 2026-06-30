Депутат Говырин рассказал, кому с июля повысят пенсии

«Середина лета традиционно приносит порцию обновлений, и в этом году многие из них работают в интересах обычных людей. Заметная прибавка к пенсии достанется тем, кому в июне исполнилось восемьдесят: с июля фиксированная выплата к страховой пенсии для них удваивается, поднимаясь с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля, а сверху начисляется надбавка за уход в 1413,86 рубля В сумме выходит около 11 000 рублей в месяц, и обращаться за этим никуда не нужно. Социальный фонд оформит перерасчет сам, опираясь на сведения органов ЗАГС», — отметил депутат.