Депутат Говырин рассказал, кому с июля повысят пенсии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. С 1 июля в России вступает в силу несколько изменений, касающихся пенсионного обеспечения, социальных выплат, сделок с недвижимостью, работы микрофинансовых организаций и банков. О нововведениях ТАСС рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).
По его словам, с июля будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в июне исполнилось 80 лет. Она вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля.
«Середина лета традиционно приносит порцию обновлений, и в этом году многие из них работают в интересах обычных людей. Заметная прибавка к пенсии достанется тем, кому в июне исполнилось восемьдесят: с июля фиксированная выплата к страховой пенсии для них удваивается, поднимаясь с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля, а сверху начисляется надбавка за уход в 1413,86 рубля В сумме выходит около 11 000 рублей в месяц, и обращаться за этим никуда не нужно. Социальный фонд оформит перерасчет сам, опираясь на сведения органов ЗАГС», — отметил депутат.
Изменения с 1 июля.
Он также сообщил, что пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и получающим пенсию через почту или с доставкой на дом, больше не придется ежегодно подтверждать место проживания для получения районной надбавки. Эта процедура будет проводиться автоматически.
Изменится и порядок назначения некоторых пособий. По словам Говырина, основным источником информации станет индивидуальный лицевой счет гражданина, а работодатели будут передавать в Социальный фонд только недостающие сведения и лишь по запросу.
«Это касается расчета декретных, больничных, единовременной выплаты при рождении ребёнка и пособия по уходу за ним», — указал депутат.
Кроме того, с июля оформить сделки купли-продажи или дарения недвижимости можно будет дистанционно с использованием биометрии и усиленной электронной подписи. При этом предварительно вносить в Единый государственный реестр недвижимости отметку о согласии на электронное оформление сделки больше не потребуется.
Говырин также отметил, что гражданам, у которых при продаже или дарении недвижимости не возникает обязанности уплачивать налог, больше не нужно будет подавать отдельную декларацию. Необходимые сведения налоговые органы получат из Росреестра.
Еще одно изменение касается микрофинансовых организаций. По словам депутата, МФО запретят самостоятельно проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, а полные условия займа они будут обязаны раскрывать до подписания договора.
«Проще станет и родителям подростков. Банкам разрешили выдавать выписки по счетам и вкладам граждан от четырнадцати до восемнадцати лет законным представителям по их запросу, а такие документы нередко нужны для суда или органов опеки», — заключил депутат.