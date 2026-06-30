Из Владивостока запустили прямые рейсы в китайский город Чаньчунь

Регулярные рейсы в Чаньчунь будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на самолетах Comac ARJ21. Вылет из Владивостока запланирован на 15:10, время в пути — всего 1 час 25 минут. Это позволит путешественникам быстро и комфортно добираться до столицы провинции Цзилинь, которая славится историческими достопримечательностями периода Маньчжоу-го, известной киностудией, тематическими парками и национальными лесными парками. Как отметил генеральный директор аэропорта Денис Чмутов, открытие маршрута — результат соглашения, заключенного с перевозчиком в марте этого года.