Из Владивостока запустили прямые рейсы в китайский город Чаньчунь

В международном аэропорту Владивосток состоялось торжественное открытие нового прямого авиарейса в китайский город Чаньчунь. Первый рейс приземлился в Приморье 29 июня — по традиции воздушное судно встретили водной аркой, а в терминале для пассажиров создали праздничную атмосферу с шарами и украшениями. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Регулярные рейсы в Чаньчунь будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на самолетах Comac ARJ21. Вылет из Владивостока запланирован на 15:10, время в пути — всего 1 час 25 минут. Это позволит путешественникам быстро и комфортно добираться до столицы провинции Цзилинь, которая славится историческими достопримечательностями периода Маньчжоу-го, известной киностудией, тематическими парками и национальными лесными парками. Как отметил генеральный директор аэропорта Денис Чмутов, открытие маршрута — результат соглашения, заключенного с перевозчиком в марте этого года.
Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко подчеркнула, что расширение маршрутной сети укрепляет позиции региона на международной арене и открывает новые возможности для культурных, спортивных и образовательных обменов. Билеты уже доступны на онлайн-площадках.