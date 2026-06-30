Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле изменится движение на загруженном перекрестке

В Нижнем Тагиле изменят движение на перекрестке Циолковского — Октябрьской революции.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле с 1 июля 2026 года изменится организация движения на перекрестке улиц Циолковского — Октябрьской революции. Все дело в том, что в «часы пик» движение на участке часто бывает затруднено.

— В среду 1 июля будут демонтированы дорожные знаки 5.15.1 «Направления движения по полосам» по улице Циолковского перед улицей Октябрьской революции в направлении движения со стороны путепровода, — пояснили городском Центре организации дорожного движения.

Таким образом, поворачивать налево на улице Октябрьской революции автомобилистам будет необходимо с трамвайных путей, а движение прямо по улице Циолковского теперь будет осуществляться с трех полос.

Напомним, что ранее схему движения изменили на перекрестке улиц Космонавтов — Красноармейская, где ранее регулярно происходили аварии.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше