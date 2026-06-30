Снова провал. Сборная Германии проиграла парагвайцам и покинула ЧМ

На 102-й минуте сборная Германии забила второй мяч. Это сделал защитник Йонатан Та, однако после подсказки системы видеоассистента рефери (VAR) взятие ворот было отменено. Парагвайцы выстояли после натиска одной из лучших команд мира и перевели встречу в серию пенальти, где проявил себя их голкипер — Орландо Хиль, взявший два удара немцев. Парагвайцы выиграли перестрелку с точки со счетом 4:3. У немецких футболистов свои 11-метровые не реализовали Хавертц, Ник Вальтемаде и Та, который пробил выше ворот в решающий момент. Нойер смог отразить один удар парагвайцев. Немецкие футболисты впервые уступили в серии пенальти на чемпионатах мира.