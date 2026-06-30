Снова провал. Сборная Германии проиграла парагвайцам и покинула ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу уступила команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира и покинули турнир. Немцы провалили третье подряд мировое первенство — на двух предыдущих команда не смогла преодолеть групповой этап.
Мало кто мог представить себе такое развитие событий. На предварительном этапе немецкий коллектив не без проблем, но выиграл свою группу, тогда как парагвайцы еле-еле гарантировали участие в 1/16 финала. Настораживало только поражение немцев в заключительном матче группового этапа от эквадорцев (1:2), но та встреча уже не имела турнирного значения, и подопечные Юлиана Нагельсмана могли себе позволить расслабиться и поэкспериментировать.
Матч стартовал с достижения голкипера сборной Германии Мануэля Нойера, который вошел в пятерку лидеров по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира. Для него прошедшая встреча стала 23-й на мировых первенствах.
Немцы владели территориальным преимуществом, но забили в первом тайме парагвайцы — на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, который замкнул подачу с правого фланга. После перерыва сборная Германии взвинтила темп, что быстро принесло плоды — после подачи с левого фланга мяч головой в ворота переправил Кай Хавертц. После этого сборная Германии полностью контролировала игру вплоть до конца дополнительного времени.
На 102-й минуте сборная Германии забила второй мяч. Это сделал защитник Йонатан Та, однако после подсказки системы видеоассистента рефери (VAR) взятие ворот было отменено. Парагвайцы выстояли после натиска одной из лучших команд мира и перевели встречу в серию пенальти, где проявил себя их голкипер — Орландо Хиль, взявший два удара немцев. Парагвайцы выиграли перестрелку с точки со счетом 4:3. У немецких футболистов свои 11-метровые не реализовали Хавертц, Ник Вальтемаде и Та, который пробил выше ворот в решающий момент. Нойер смог отразить один удар парагвайцев. Немецкие футболисты впервые уступили в серии пенальти на чемпионатах мира.
«В отставку не уйду».
Очередное провальное выступление не побудило Нагельсмана подать в отставку. «Я не подаю в отставку. Если Германский футбольный союз хочет, чтобы я остался до 2028 года, я останусь. Если нет, то я покину этот проект», — сказал специалист, комментарий которого приводит журналист Фабрицио Романо. Нагельсмен возглавляет сборную Германии с 2023 года. При нем немцы дошли до ¼ финала на домашнем чемпионате Европы 2024 года.
Не забивший пенальти Хавертц извинился за поражение команды. «Мне нечего сказать. Нам не удалось пройти в следующий раунд. Для меня это уже второй раз. Я хочу извиниться, — сказал Хаверц, комментарий которого приводит Globo. — Мы все очень разочарованы. У нас было много планов на турнир, и снова испытывать разочарование — это неприятно».
Со стороны парагвайской команды преобладала радость. Хиль посвятил победу жителям страны. «Это был тяжелый матч, но нам удалось выстоять, — приводит комментарий голкипера пресс-служба Международной федерации футбола. — Перед матчем мы проанализировали каждого игрока соперника. Слава богу, я смог отразить два пенальти. Это привилегия — мы выбили чемпиона. Посвящаю победу всем парагвайцам».
Президент Парагвая Сантьяго Пенья после победы сборной объявил 30 июня праздничным днем в стране.
Выход в ⅛ финала чемпионата мира не является лучшим результатом для сборной Парагвай — в 2010 году команда дошла до четвертьфинала. В ⅛ финала нынешнего турнира сборная Парагвая сыграет с сильнейшим в противостоянии команд Франции и Швеции. Чемпионат мира завершится 19 июля.