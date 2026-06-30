Под Омском в последний путь проводят «лучшего детского тренера страны»

В администрации Оконешниковского района Омской области в минувший понедельник, 29 июня 2026 года, сообщили горестную весть: за несколько недель до 75-летнего юбилея не стало выдающегося тренера, а также атлета Александра Краснова. Отмечается, что почивший активно участвовал в становлении на уровне района такого вида спорта, как шорт-трек, а также принимал участие в развитии городошного спорта, в том числе как спортсмен.