Под Омском в последний путь проводят «лучшего детского тренера страны»

В администрации Оконешниковского района Омской области в минувший понедельник, 29 июня 2026 года, сообщили горестную весть: за несколько недель до 75-летнего юбилея не стало выдающегося тренера, а также атлета Александра Краснова. Отмечается, что почивший активно участвовал в становлении на уровне района такого вида спорта, как шорт-трек, а также принимал участие в развитии городошного спорта, в том числе как спортсмен.
С начала 1980-х Александр Краснов успешно реализовывал себя как тренер по хоккею и шорт-треку.
«На протяжении 46 лет являлся бессменным наставником, педагогом дополнительного образования, вкладывая душу в каждого воспитанника. Для сотен мальчишек и девчонок он был не просто тренером, а вторым отцом, строгим, но справедливым другом, который учил побеждать и достойно принимать поражения», — отмечается в публикации.
Среди наград, которыми отмечены заслуги Александра Краснова, в том числе почетный знак «Заслуженный работник физической культуры Омской области», а также звание «Лучший детский тренер страны», также его имя можно встретить на страницах энциклопедии «Одаренные дети — будущее России».
Озвучено, что в последний путь Александра Краснова проведут во вторник, 30 июня 2026 года. Прощание назначено на 13:00 по адресу: улица 45 лет Победы, 33 (кв. 1) в селе Маяк.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Александра Николаевича Краснова.