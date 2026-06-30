За вырубку 22 деревьев задержан житель Хабаровского края

В Бикине полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев в Бикинском лесничестве. Ущерб от противоправных действий превысил 2 миллиона 150 тысяч рублей. В общей сложности незаконно спилено 22 дерева различных пород — ясень, дуб, берёза, маакия, клён, липа и осина, сообщает «Полиция Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.