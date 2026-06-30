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За вырубку 22 деревьев задержан житель Хабаровского края

В Бикине полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Бикине полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев в Бикинском лесничестве. Ущерб от противоправных действий превысил 2 миллиона 150 тысяч рублей. В общей сложности незаконно спилено 22 дерева различных пород — ясень, дуб, берёза, маакия, клён, липа и осина, сообщает «Полиция Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Правоохранители задержали 69 летнего местного жителя, ранее не судимого. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Изъяты бензопила, автомобиль и древесина — они признаны вещественными доказательствами по делу.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru