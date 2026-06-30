Юрист Сорокина объяснила права работника при замене ушедших в отпуск коллег

«Поскольку должностные обязанности и оплата труда являются существенными условиями трудового договора, возложение дополнительной трудовой нагрузки на работника или выполнение функционала, не оговоренного при трудоустройстве, может быть регламентировано через внутреннее совместительство с оплатой. Работник в случае несогласия вправе обратиться в инспекцию труда или в суд с иском о выплате за работу, превышающую его штатные обязанности», — пояснила Сорокина.