Юрист Сорокина объяснила права работника при замене ушедших в отпуск коллег

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Дополнительная нагрузка на сотрудника, временно исполняющего обязанности коллеги в отпуске, требует отдельного оформления и оплаты. Это касается любых обязанностей, не прописанных в трудовом договоре работника, сообщила ТАСС замдиректора правовой организации «Альтернатива», юрист Екатерина Сорокина.
«Поскольку должностные обязанности и оплата труда являются существенными условиями трудового договора, возложение дополнительной трудовой нагрузки на работника или выполнение функционала, не оговоренного при трудоустройстве, может быть регламентировано через внутреннее совместительство с оплатой. Работник в случае несогласия вправе обратиться в инспекцию труда или в суд с иском о выплате за работу, превышающую его штатные обязанности», — пояснила Сорокина.
По ее словам, летом эта проблема особенно актуальна: из-за массовых отпусков нагрузка на оставшихся сотрудников резко возрастает. Любые задачи, которые руководитель просит выполнить за пределами рабочего графика, считаются сверхурочными. Согласно статье 152 ТК РФ (оплата сверхурочной работы), первые два часа переработки оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном.
Юрист также напомнила: сверхурочная работа, в том числе звонки и сообщения по рабочим вопросам после окончания смены, допускается только с письменного согласия сотрудника. Исключения составляют чрезвычайные ситуации (аварии, стихийные бедствия). «Во всех остальных случаях человек вправе игнорировать рабочие звонки и сообщения после окончания смены», — добавила эксперт.
Право на отдых закреплено в Трудовом кодексе и действует по умолчанию, отметила Сорокина. При желании сотрудник может отдельно прописать в договоре, что не обязан отвечать на рабочие сообщения во внерабочее время без предварительного согласования.