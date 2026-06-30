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Черный пояс по карате получил казахстанский пенсионер

71-летний житель Петропавловска Борис Самусев получил черный пояс по карате, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

К спорту пенсионер всерьез пришел шесть лет назад после выхода на заслуженный отдых. Тогда мужчину беспокоили одышка и лишний вес, а теперь он не пропускает ни одной тренировки. На татами Борис Самусев занимается три раза в неделю, передает «24.kz».

В этом году Борис Самусев достиг важного этапа в спортивной карьере. Он получил черный пояс по карате, который символизирует высокий уровень мастерства и переход от ученика к самостоятельному практикующему боевого искусства.

Недавно 74-летняя казахстанка полетала на параплане и спела в Турции.