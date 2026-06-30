Черный пояс по карате получил казахстанский пенсионер

К спорту пенсионер всерьез пришел шесть лет назад после выхода на заслуженный отдых. Тогда мужчину беспокоили одышка и лишний вес, а теперь он не пропускает ни одной тренировки. На татами Борис Самусев занимается три раза в неделю, передает «24.kz».