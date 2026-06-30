В Хабаровске возобновились рейсы на популярные курорты Китая

Первый в весенне-летнем расписании самолет доставил хабаровчан в Бэйдайхэ в субботу, 27 июня. Более 90% посадочных мест оказались выкуплены. Рейс выполняет авиакомпания «Якутия» на самолете Sukhoi Superjet 100. Борт отправился из краевой столицы утром и через два с половиной часа приземлился в Китае.