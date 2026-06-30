В Хабаровске возобновились рейсы на популярные курорты Китая

Международный аэропорт Хабаровска объявил об открытии сезона рейсов на популярные курорты Китая. Первые два самолета отправились в Яньтай и Бэйдайхэ на минувших выходных. Загруженность воздушных судов превзошла ожидаемые показатели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый в весенне-летнем расписании самолет доставил хабаровчан в Бэйдайхэ в субботу, 27 июня. Более 90% посадочных мест оказались выкуплены. Рейс выполняет авиакомпания «Якутия» на самолете Sukhoi Superjet 100. Борт отправился из краевой столицы утром и через два с половиной часа приземлился в Китае.
Второй самолет, совершивший рейс в Яньтай, принадлежит этому же перевозчику. Загрузка воздушного судна составила 96%.
— Бэйдайхэ считают морской жемчужиной и летней столицей КНР, а Яньтай входит в топ-10 самых красивых мест Китая. В весенне-летнем расписании предусмотрены и полеты в Пекин, Харбин, Шанхай, Далянь, Цзямусы, на курорт Санья. Полеты выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», «ИрАэро», «Якутия», — отметили в пресс-службе международного аэропорта.
Напомним, что в июне впервые с 2012 года самолеты доставили хабаровчан в китайский Далянь. Рейсы по маршруту выполнили сразу два перевозчика — «ИрАэро» и «Якутия».