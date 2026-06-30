В СФ заявили, что условия жизни в малых городах должны быть аналогичными большим

«Миграция населения в крупные города из малых городов, из сельских населенных пунктов — это естественный процесс, Россия здесь не уникальна, это во всех странах происходит. Наша задача, с учетом масштабов нашей страны, с учетом того, что у нас порядка 800 малых городов из 1 120, наша задача создать комфортные условия в малых городах, с тем, чтобы проживание в малых городах, с точки зрения социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, особо не отличалось от крупных городов. Понятно, что не будет там крупных объектов культурного назначения, но к этому надо идти», — сказал сенатор.