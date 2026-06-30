В СФ заявили, что условия жизни в малых городах должны быть аналогичными большим

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Необходимо создать комфортные условия жизни в малых городах РФ, чтобы в том числе социальная и коммунальная инфраструктура не отличалась от крупных городов. Об этом в интервью ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов, комментируя проблему оттока населения в крупные агломерации.
«Миграция населения в крупные города из малых городов, из сельских населенных пунктов — это естественный процесс, Россия здесь не уникальна, это во всех странах происходит. Наша задача, с учетом масштабов нашей страны, с учетом того, что у нас порядка 800 малых городов из 1 120, наша задача создать комфортные условия в малых городах, с тем, чтобы проживание в малых городах, с точки зрения социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, особо не отличалось от крупных городов. Понятно, что не будет там крупных объектов культурного назначения, но к этому надо идти», — сказал сенатор.
Для жителей малых городов, по словам Голова, важна «уверенность в завтрашнем дне». «Это создание рабочих мест, прежде всего, это комплексная программа по социальной и коммунальной инфраструктуре, строительству, модернизации. Каждый житель должен четко понимать, что у него ребенок будет ходить в школу, детский сад, кружки. Он должен понимать, где будет заниматься спортом», — объяснил парламентарий.
Если в России будут созданы такие «правильные условия» жизни в малых городах, то естественный процесс оттока населения не «замораживается», а у жителей появляется выбор, где им комфортнее и безопаснее жить, считает сенатор.