В России вырос спрос на книги о тревожности

По данным сети, в первом квартале 2026 года продажи книг о тревожных мыслях увеличились на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес к такой литературе продолжил расти и внутри года. Во втором квартале 2026 года спрос оказался еще на 19% выше, чем в первом.