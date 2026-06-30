В России вырос спрос на книги о тревожности

В России вырос спрос на литературу о тревожности, навязчивых мыслях и психологической самопомощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сеть книжных магазинов «Читай-город».
По данным сети, в первом квартале 2026 года продажи книг о тревожных мыслях увеличились на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес к такой литературе продолжил расти и внутри года. Во втором квартале 2026 года спрос оказался еще на 19% выше, чем в первом.
Самыми продаваемыми книгами стали «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей» Хэ Нам Ким, «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Анибали и «Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался» Виталия Бужана.
Также в топ-10 вошли книги «Почему я застреваю в навязчивых мыслях» Джи Ен Бен, «Пост-тревога. Книга-поддержка для тревожных людей» Татьяны Павловой, «Социофобия. Как справиться с социальной тревожностью и побороть застенчивость» Джиллиан Батлер и «Тревожься… но действуй. Искусство спокойствия в мире неопределенности» Сьюзен Джефферс.
(Фото: Magnific.com).