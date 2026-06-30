В Красноярском крае сельская учительница споткнулась о штырь и сломала руку

Прокуратура Красноярского края помогла сельской учительнице добиться пересмотра расследования несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие произошло в одном из сел Ермаковского муниципального округа. Женщина шла по территории школы и споткнулась о металлический штырь, торчащий из разрушенного асфальта. Падение закончилось переломом руки. Комиссия образовательного учреждения расследовала инцидент и пришла к выводу: причиной случившегося стали «торопливость» и «спешка» самого педагога. Прокуратура изучила материалы расследования, а также записи с камер видеонаблюдения и потребовала пересмотреть выводы комиссии. Истинной причиной произошедшего официально признали неудовлетворительное состояние территории школы. После проверки территорию привели в надлежащий вид. Кроме того, были восстановлены права учительницы. Новые материалы расследования направлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования и Государственную инспекцию труда. Теперь женщина сможет получить все предусмотренные законом страховые выплаты.