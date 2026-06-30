Отца-одиночку мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в садике

В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали отца-одиночку в то время, когда его дочь находилась в детском саду. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает украинское издание «Страна».
По данным издания, мать отказалась от воспитания ребенка и уже три года не принимает участия в ее жизни, но выплачивает алименты. Девочка по решению суда проживает с отцом. 34-летний мужчина находился в розыске, дважды подавал документы на отсрочку, но получил отказ.
После работы директор детсада поехала с девочкой в ТЦК, чтобы спасти ее отца, но это не помогло. Дальнейшая судьба ребенка неизвестна, передает ТАСС.
Ранее сотрудники военкомата в Одессе не смогли мобилизовать мужчину и в ответ похитили и покалечили его собаку.
До этого в Киеве сотрудники территориального центра комплектования и полиции насильно затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическими отклонениями.
В июне жителям Волынской области удалось отбиться лопатами от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), которые проводили принудительную мобилизацию в районе города Ковеля.