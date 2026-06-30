Отца-одиночку мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в садике

По данным издания, мать отказалась от воспитания ребенка и уже три года не принимает участия в ее жизни, но выплачивает алименты. Девочка по решению суда проживает с отцом. 34-летний мужчина находился в розыске, дважды подавал документы на отсрочку, но получил отказ.