Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске 100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Нина Качаева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла и почетный гражданин Красноярска Нина Александровна Качаева из Октябрьского района отметила 100-летний юбилей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла и почетный гражданин Красноярска Нина Александровна Качаева из Октябрьского района отметила 100-летний юбилей.

Нина Александровна родилась 27 июня в Ярославле в рабочей семье. Когда началась война, ей было 14 лет. После семи классов она пошла работать на военный завод по выпуску снарядов: смены длились по 12 часов, без выходных.

Позже Нина Качаева отправилась на фронт санитаркой. До конца войны она служила в составе Третьего Белорусского фронта и ухаживала за ранеными. День Победы встретила в госпитале в Каунасе, а после войны была направлена на Сахалин в период советско-японской кампании.

Там она встретила будущего мужа и освоила профессию бухгалтера. Позже семья переехала в Красноярск, где Нина Александровна живет уже 40 лет. На доме в Академгородке, где она проживает, установлена памятная именная табличка.

У Нины Качаевой двое сыновей, восемь внуков, тринадцать правнуков и трое праправнуков. Родные говорят, что главной ценностью для нее всегда была семья, а секрет долголетия — в любви к жизни.

Нина Александровна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. С 2025 года она носит звание почетного гражданина Красноярска.

К вековому юбилею именинница получила поздравительное письмо от президента России и памятный адрес от имени губернатора Красноярского края. Родные отмечают, что Нина Александровна и в 100 лет сохраняет чувство юмора, рассказывает анекдоты и не теряет присутствия духа.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше