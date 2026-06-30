В Красноярске 100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Нина Качаева

Позже Нина Качаева отправилась на фронт санитаркой. До конца войны она служила в составе Третьего Белорусского фронта и ухаживала за ранеными. День Победы встретила в госпитале в Каунасе, а после войны была направлена на Сахалин в период советско-японской кампании.