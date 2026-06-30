В Красноярске 100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Нина Качаева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла и почетный гражданин Красноярска Нина Александровна Качаева из Октябрьского района отметила 100-летний юбилей.
Нина Александровна родилась 27 июня в Ярославле в рабочей семье. Когда началась война, ей было 14 лет. После семи классов она пошла работать на военный завод по выпуску снарядов: смены длились по 12 часов, без выходных.
Позже Нина Качаева отправилась на фронт санитаркой. До конца войны она служила в составе Третьего Белорусского фронта и ухаживала за ранеными. День Победы встретила в госпитале в Каунасе, а после войны была направлена на Сахалин в период советско-японской кампании.
Там она встретила будущего мужа и освоила профессию бухгалтера. Позже семья переехала в Красноярск, где Нина Александровна живет уже 40 лет. На доме в Академгородке, где она проживает, установлена памятная именная табличка.
У Нины Качаевой двое сыновей, восемь внуков, тринадцать правнуков и трое праправнуков. Родные говорят, что главной ценностью для нее всегда была семья, а секрет долголетия — в любви к жизни.
Нина Александровна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. С 2025 года она носит звание почетного гражданина Красноярска.
К вековому юбилею именинница получила поздравительное письмо от президента России и памятный адрес от имени губернатора Красноярского края. Родные отмечают, что Нина Александровна и в 100 лет сохраняет чувство юмора, рассказывает анекдоты и не теряет присутствия духа.