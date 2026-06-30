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В Хабаровске мэрия взялась за разбитые дворовые дороги

Кравчук поручил первому заместителю мэра по городскому хозяйству взять эту тему под личный контроль.

В Хабаровске мэрия усилит контроль за состоянием внутридворовых проездов и территорий возле бизнеса. Эти вопросы обсудили на аппаратном совещании, сообщил мэр Сергей Кравчук в своём MAX-канале.

По словам главы города, разбитые дороги во дворах остаются одной из самых частых жалоб жителей. Такие проезды не только портят вид двора, но и создают реальные неудобства для автомобилистов, пешеходов и коммунальных служб.

Кравчук поручил первому заместителю мэра по городскому хозяйству взять эту тему под личный контроль. Отдельно ситуацию должны проработать с управляющими компаниями, чтобы дело не ограничилось перепиской и формальными ответами.

Ещё одна проблема — порядок на территориях рядом с торговыми центрами и предприятиями. В мэрии считают, что часть бизнеса недостаточно следит за своими участками и подъездными путями.

Главам районов поручили создать комиссии, которые будут выезжать на места, проверять проблемные территории и работать с предпринимателями. Кравчук подчеркнул, что благоустройство Хабаровска должно быть общей задачей города, жителей и бизнеса.