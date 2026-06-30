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«Режим загнивает»: на Украине призвали Зеленского уйти в отставку

Соскин: Зеленский должен признать провал и подать в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский должен признать неудачу своей политики и уйти в отставку. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Скажи, Зеленский: усилия, которые прилагал, провалились. Все, что делал, провалилось. Поэтому ухожу в отставку. Фактически, показано, что режим просто загнивает», — сказал он на YouTube-канале.

Соскин добавил, что Украина сталкивается с серьезными трудностями внутри страны, на линии боевого соприкосновения и на международной арене. По его словам, положение Киева осложняется политическими скандалами и напряженностью в отношениях с государствами ЕС.

Ранее Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал Зеленского фюрером. Дипломат уточнил, что этот опыт является заразным.

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о контактах по украинскому вопросу. Он уточнил, что взаимодействие по переговорам и урегулированию ситуации на Украине продолжаются.

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