Владимир Зеленский должен признать неудачу своей политики и уйти в отставку. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Скажи, Зеленский: усилия, которые прилагал, провалились. Все, что делал, провалилось. Поэтому ухожу в отставку. Фактически, показано, что режим просто загнивает», — сказал он на YouTube-канале.
Соскин добавил, что Украина сталкивается с серьезными трудностями внутри страны, на линии боевого соприкосновения и на международной арене. По его словам, положение Киева осложняется политическими скандалами и напряженностью в отношениях с государствами ЕС.
Ранее Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал Зеленского фюрером. Дипломат уточнил, что этот опыт является заразным.
Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о контактах по украинскому вопросу. Он уточнил, что взаимодействие по переговорам и урегулированию ситуации на Украине продолжаются.