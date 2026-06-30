«Следите за мной». История катастрофы Ту-104А, где погибли 84 человека

Прошло уже 64 года с тех пор, как в небе под Красноярском произошла авиакатастрофа, которая на десятилетия стала самой крупной в истории Советского Союза. Ту-104А с 84 людьми на борту за считанные минуты рухнул с высоты 9 километров, оставив после себя лишь обломки и множество вопросов. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Последние слова пилота.
В тот субботний день, 30 июня 1962 года, рейс 902 авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Хабаровск — Иркутск — Омск — Москва. В 15:53 по московскому времени лайнер с бортовым номером СССР-42370 взлетел с иркутского аэродрома Белая и занял эшелон 9000 метров. На его борту находились 76 пассажиров — 62 взрослых и 14 детей, — а также 8 членов экипажа во главе с командиром Василием Мазицыным.
В 16:32 рейс вошёл в зону Красноярского диспетчерского центра. Погода в районе была без осадков, но стояла густая облачность, верхняя граница которой постепенно опускалась с 9 до 6 километров. В 16:50 экипаж вышел на связь и доложил об удалении 50 километров от Красноярска — это подтвердилось и на экране радара.
А затем случилось необъяснимое. В 16:53 в эфире раздался отчаянный голос второго пилота Олега Рахимова. На фоне странного шума и грохота он передал: «Красноярск, 42…370, следите за мной, смотрите за мной…». На этом связь прервалась навсегда.
Диспетчер увидел, как отметка на радаре начала резко снижаться. Через две с половиной минуты лайнер, вращаясь вокруг продольной оси и перевернувшись, врезался в землю у опушки леса восточнее села Вознесенка Берёзовского района. Все 84 человека погибли. В те годы это была крупнейшая авиакатастрофа в СССР.
Загадка на обломках.
Комиссия по расследованию столкнулась с необъяснимыми фактами. При исследовании тел погибших выяснилось: большинство пассажиров получили прижизненные ожоги и травмы с левой стороны тела. В их лёгких обнаружили следы угарного газа — значит, в салоне возник пожар ещё до падения.
Но самой важной уликой стал фрагмент обшивки левого борта самолёта, найденный в районе 20-го шпангоута у иллюминаторов первого салона. В металле зияло отверстие диаметром около 20 сантиметров. При этом следы горения находились не снаружи, а изнутри фюзеляжа. Это означало лишь одно: некий предмет пробил обшивку лайнера и взорвался внутри.
Официальная версия комиссии выглядела расплывчатой — причиной назвали сваливание самолёта на эшелоне из-за экстренного снижения, которое якобы могло быть вызвано пожаром в пассажирской кабине. Однако неясно было главное: что стало причиной самого пожара и столь стремительного снижения?!
Секретное оцепление.
Вокруг места крушения немедленно выставили военное оцепление, площадь которого была неоправданно велика даже для столь серьёзной катастрофы. Солдаты не подпускали к обломкам никого, включая журналистов. Это породило множество слухов, которые десятилетиями циркулировали в узких кругах авиационных специалистов и историков.
Со временем стала просачиваться информация: в день трагедии в районе падения самолёта подразделение ПВО, дислоцировавшееся вблизи Маганска, проводило учебные пуски зенитных ракет. Одна из ракет, как утверждалось, потеряла в условиях грозового фронта свою цель и перенацелилась на гражданский лайнер, поразив его в левый борт.
Эта версия, однако, вызывала вопросы у военных специалистов. Системы ПВО того времени, такие как С-75 и С-125, использовали радиокомандное наведение — их ракеты не имели систем самонаведения. Это означало, что случайное «перенацеливание» ракеты на гражданский борт могло быть следствием ошибки либо наземного радиолокатора обнаружения, либо оператора.
Тайна, оставшаяся в тайге.
Уголовное дело по факту катастрофы было засекречено, а обнародованное заключение комиссии содержало лишь расплывчатую формулировку о «потере пространственной ориентировки экипажем в сложных метеоусловиях». Все, кому было что сказать, хранили молчание многие годы.
Лишь в 2010-х годах в интервью «Красноярскому рабочему» пилот первого класса Геннадий Доменяк, работавший в комиссии по расследованию, впервые рассказал правду: самолёт сбила зенитная ракета во время учений ПВО. На десятилетия эти выводы оставались под грифом «секретно».
За прошедшие десятилетия о катастрофе под Красноярском почти забыли. Но каждый год 30 июня в берёзовской тайге, где когда-то упал Ту-104, вспоминают о 84 погибших. А их последние слова — «Красноярск, следите за мной, смотрите за мной…» — так и остались последним криком в эфире, на который так никто и не смог ответить.