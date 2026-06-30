История катастрофы Ту-104А, где погибли 84 человека

За прошедшие десятилетия о катастрофе под Красноярском почти забыли. Но каждый год 30 июня в берёзовской тайге, где когда-то упал Ту-104, вспоминают о 84 погибших. А их последние слова — «Красноярск, следите за мной, смотрите за мной…» — так и остались последним криком в эфире, на который так никто и не смог ответить.