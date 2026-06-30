Россиянам в Таиланде грозит смертная казнь за убийство соотечественника

Двоим гражданам РФ, которых в Таиланде обвиняют в похищении, убийстве и сокрытии тела россиянина Михаила Емельянова, грозит смертная казнь. Об этом их предупредил адвокат на заседании суда Паттайи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
— По статье 313 часть 3 УК Таиланда, по которой им предъявлены обвинения, предусмотрено только одно наказание: смертная казнь, — сообщил источник.
Адвокат разъяснил обвиняемым, что в случае признания вины суд сможет заменить смертный приговор на пожизненное заключение. На первом заседании Дмитрий Маскалев частично признал вину, отрицая похищение и вымогательство, но признавая убийство по неосторожности. Ярослав Демидов заявил о невиновности, утверждая, что в момент убийства его не было на месте, говорится в сообщении.
Михаил Емельянов исчез 9 января. Перед пропажей он отправился на встречу с бизнес-партнером. Позднее стало известно, что мужчину убили и расчленили в Таиланде, его искали около месяца. Тело 30-летнего Михаила Емельянова из Санкт-Петербурга обнаружили в Паттайе — останки были закопаны в пяти разных местах рядом с прудом Сой Пхаттанакан. Сообщается, что перед убийством похитители требовали за мужчину выкуп в размере 120 тысяч долларов.