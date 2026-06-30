Россиянам в Таиланде грозит смертная казнь за убийство соотечественника

Михаил Емельянов исчез 9 января. Перед пропажей он отправился на встречу с бизнес-партнером. Позднее стало известно, что мужчину убили и расчленили в Таиланде, его искали около месяца. Тело 30-летнего Михаила Емельянова из Санкт-Петербурга обнаружили в Паттайе — останки были закопаны в пяти разных местах рядом с прудом Сой Пхаттанакан. Сообщается, что перед убийством похитители требовали за мужчину выкуп в размере 120 тысяч долларов.