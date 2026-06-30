Депутат Гаврилов объяснил, как перевести садовый дом в жилой для догазификации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Программа социальной догазификации с 2024 года распространяется в том числе на дома в садовых товариществах. Однако для участия в ней строение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) как жилой дом. Если объект числится как нежилой садовый дом, его назначение необходимо изменить, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Социальная догазификация открывает прямой путь к подведению газа без расходов на саму трубу до участка. Порядок зависит от того, нужна ли реконструкция. Когда дом уже пригоден для постоянного проживания и переделывать ничего не требуется, садовый дом признается жилым решением органа местного самоуправления того муниципального образования, в границах которого он стоит. Собственник подает заявление, прикладывает заключение о соответствии дома требованиям к жилому помещению, и администрация выносит решение», — пояснил Гаврилов.
Если же дом приходится достраивать или переделывать, действует другой механизм: до 1 марта 2031 года реконструкцию садового дома разрешено вести в уведомительном или упрощенном порядке, без получения разрешения администрации и без направления уведомления о планируемом строительстве. «Если после работ характеристики здания поменялись, включая назначение с садового на жилое, проводится государственный кадастровый учет. Отдельная регистрация прав при этом не требуется, когда право было оформлено ранее», — уточнил парламентарий.
Основанием для изменения сведений в ЕГРН является технический план, который готовит кадастровый инженер. В нем отражаются все характеристики дома, изменившиеся после реконструкции, в том числе его новое назначение.
«Именно по этому документу Росреестр вносит в реестр запись о том, что дом стал жилым. Стоит заранее проверить ещё два условия. Земельный участок в товариществе должен относиться к категории “земли населённых пунктов” и находиться в границах населённого пункта, а сам этот пункт уже должен быть газифицирован либо попадать в план строительства газовых сетей на текущий год. Если же у товарищества земли сельскохозяйственного назначения, статус участка сначала меняют через перевод категории и только затем возвращаются к дому», — добавил Гаврилов.