Депутат Гаврилов объяснил, как перевести садовый дом в жилой для догазификации

«Именно по этому документу Росреестр вносит в реестр запись о том, что дом стал жилым. Стоит заранее проверить ещё два условия. Земельный участок в товариществе должен относиться к категории “земли населённых пунктов” и находиться в границах населённого пункта, а сам этот пункт уже должен быть газифицирован либо попадать в план строительства газовых сетей на текущий год. Если же у товарищества земли сельскохозяйственного назначения, статус участка сначала меняют через перевод категории и только затем возвращаются к дому», — добавил Гаврилов.