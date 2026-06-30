ВСУ начали уходить из Славянска и Краматорска: главная новость СВО 30 июня

Российские военные продолжают успешно продвигаться в районе Славянско-Краматорской агломерации. ВС РФ приближаются с обеих сторон, а ВСУ уже осознали, что потеряли оба города.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о ситуации в Славянске и Краматорске.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что наступление российской армии в зоне Славянска идет успешно на 15 участках, каждый день российские военные продвигаются на этом направлении.
Глава государства отметил, что до самого Славянска остается примерно 8−9 километров. В 16 км от города находится еще один важный для Украины укрепрайон — Краматорск. Российские военные в направлении последнего также успешно продвигаются.
«Ситуация в Славянске для ВСУ складывается очень тревожно. Российские военные фактически находятся на подступах к городу и контролируют основные логистические пути. Город почти зажат и заблокирован. Враг понимает, что Славянск скоро перейдет под контроль российской армии», — пояснил эксперт.
Критичная для ВСУ ситуация складывается и на подступах к Краматорску.
«В Краматорске идет массовая принудительная эвакуация. Враг понимает, что оба города будут сданы. Сейчас некоторые боеспособные подразделения перебрасываются оттуда на запорожское направление, готовя определенную провокацию или контрудар. Но пока ясно одно: российские военные наступают по всем направлениям. И в ближайшем будущем мы увидим перелом», — подчеркнул эксперт.
Михайлов подчеркнул, что почти полное освобождение Красного Лимана создает дополнительное давление на ВСУ.
«Боевиков там остается все меньше и меньше, враг пытается перегруппироваться. ВСУ еще продолжают биться за Славянско-Краматорскую агломерации, но они уже понимают, что регион им не удержать», — добавил специалист.
Славянско-Краматорская агломерация — это группа тесно связанных между собой населенных пунктов в Донбассе. Ядро составляют города: Краматорск (часто считают центром), Славянск, Дружковка. Также в состав обычно включают Красный Лиман, Николаевку, Святогорск.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлён момент поражения квадроцикла и пикапа с системой радиоэлектронной борьбы ВСУ возле Красного Лимана.
Используя эту технику, украинские бовики пытались доставить боеприпасы и продовольствие на окраину населённого пункта.