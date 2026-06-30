Красный Лиман в огне, Киев в панике: последних боевиков находят в убежищах

Красный Лиман стал одним из ключевых укрепрайонов ВСУ на северном фланге Донбасса. Он уже почти полностью под контролем ВС РФ. Российские штурмовые отряды завершают зачистку городских кварталов. О деталях операции рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, отметив, что противник обречен и счет пошел на часы.
Город фактически наш: что происходит на улицах сейчас.
Красный Лиман стоит на пороге полного освобождения. ВС РФ, практически полностью выбили противника из его укрепленных позиций. Военные корреспонденты и волонтеры сообщают, что центр города уже полностью зачищен, а наши бойцы закрепляются в южных и восточных кварталах, методично выкуривая противника из его последних убежищ.
«Большая часть города уже находится под нашим контролем. Враг сопротивляется достаточно ожесточенно, он использует достаточно интенсивно многоэтажную застройку, где у ВСУ оборудованы опорные пункты. Но вопрос, собственно говоря, предрешён. Если не сегодня, так завтра, то есть, в ближайшее время город будет освобождён», — сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.
Кого командование ВСУ бросило на верную смерть.
Один из самых интересных вопросов, который волнует военных аналитиков, — это качественный состав гарнизона ВСУ, брошенного на убой в Красном Лимане. Если верить западной пропаганде, город должны защищать «элитные части», вооруженные по последнему слову натовской техники. Борис Джерелиевский развеял миф о том, что в городе находятся отборные спецподразделения.
«Каких-то элитных контингентов, типа спецназа ГУР или СБУ, там, скорее всего, нет. Наверняка есть наёмники, потому что они сейчас составляют все большую часть ВСУ, особенно латиноамериканские. И, разумеется, насильно мобилизованные, которые снижают боевую ценность подразделений, потому что люди, которые буквально насильно были вырваны из жизни, подверглись издевательствам, унижениям ТЦК, вряд ли будут с особым энтузиазмом защищать этот режим, который бросил их на убой», — заявил собеседник издания.
Джерелиевский подчеркнул: даже если в Красном Лимане и оставались какие-то более-менее боеспособные части, многодневные уличные бои и постоянное огневое воздействие сделали свое дело.
«Даже если предположить, что там есть какие-то более боеспособные части, но вот то огневое воздействие, которое по ним оказывается уже значительное время и уличные бои их просто истощили. У них просто нет шансов», — резюмировал эксперт.
Тактика зачистки: как ВС РФ методично уничтожают узлы обороны.
Освобождение Красного Лимана — это блестящий пример тактики, которую ВС РФ применяют на всех направлениях: сначала мощное огневое подавление артиллерией и авиацией, затем заход штурмовых групп с нескольких сторон, блокировка путей отхода и, наконец, зачистка оставшихся очагов сопротивления.
Противник, пытающийся удерживаться в многоэтажках, теряет свое главное преимущество — возможность маневра. Наши бойцы работают четко и слаженно. БПЛА ведут круглосуточную разведку, корректируя огонь по каждой огневой точке врага. В итоге у боевиков ВСУ не остается ни малейшего шанса.
Почему Красный Лиман — ключ ко всему Донбассу.
Освобождение Красного Лимана, по словам военных экспертов, кардинально изменит всю стратегическую картину на Донбассе. Этот населенный пункт — ворота в самое сердце украинской обороны на севере ДНР. Контроль над этим городом позволит нашим войскам совершить рывок к Славянско-Краматорской агломерации.
«Он имеет важнейшее стратегическое значение, потому что открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, к занятию Светогорска, к выходу на трассу Е-40, охвату агломерации с севера по ближней хорде», — подытожил Борис Джерелиевский.