Красный Лиман в огне, Киев в панике: последних боевиков находят в убежищах

«Каких-то элитных контингентов, типа спецназа ГУР или СБУ, там, скорее всего, нет. Наверняка есть наёмники, потому что они сейчас составляют все большую часть ВСУ, особенно латиноамериканские. И, разумеется, насильно мобилизованные, которые снижают боевую ценность подразделений, потому что люди, которые буквально насильно были вырваны из жизни, подверглись издевательствам, унижениям ТЦК, вряд ли будут с особым энтузиазмом защищать этот режим, который бросил их на убой», — заявил собеседник издания.