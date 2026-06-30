Сотни приёмных семей Хабаровского края и ЕАО получили стимулирующую выплату

Более 140 семей в Хабаровском крае и ЕАО с начала года получили единовременную выплату после усыновления, оформления опеки или приёмной семьи. Общая сумма поддержки превысила семь миллионов рублей, сообщили в отделении Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.