Сотни приёмных семей Хабаровского края и ЕАО получили стимулирующую выплату

Более 140 семей в Хабаровском крае и ЕАО с начала года получили единовременную выплату после усыновления, оформления опеки или приёмной семьи. Общая сумма поддержки превысила семь миллионов рублей, сообщили в отделении Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Эта выплата назначается один раз и положена усыновителям, опекунам и приёмным родителям. Оформить её могут граждане России, а также те, кто постоянно проживает на территории страны.
Размер зависит от региона и районного коэффициента. В Хабаровском крае выплата составляет от 34,1 тысячи до 45,5 тысячи рублей, в ЕАО — от 34,1 тысячи до 36,9 тысячи рублей.
«Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них», — сообщила управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Для семей, которые приняли ребёнка старше семи лет, ребёнка с инвалидностью или детей вместе с братьями и сёстрами, сумма заметно выше. С учётом районного коэффициента она может составлять от 260,8 тысячи до 347,8 тысячи рублей.
Обратиться за выплатой нужно в течение шести месяцев после вступления в силу решения суда об усыновлении, решения органа опеки или заключения договора о передаче ребёнка в приёмную семью. Подать заявление можно через госуслуги, клиентские службы СФР или МФЦ.