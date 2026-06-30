Выбор певицы для матча «Кайрат» — «Окжетпес» разочаровал футбольных фанатов

Своими разочарованиями они поделились под совместным анонсом футбольного клуба «Кайрат» и приглашенной гостьей. Ею стала певица Динара Алжан.
Одни признались, что совершенно незнакомы с творчеством данной певицы. По мнению других футбольных фанатов, она не сможет ни создать, ни тем более не удержать соответствующую атмосферу на стадионе.
Сам матч между командами пройдет 2 июля. Начало игры в 19:00, а место проведения — Центральный стадион города Алматы.
28 июня алматинский «Кайрат» одержал гостевую победу над кокшетауским «Окжетпесом» в матче 15-го тура казахстанской Премьер-лиги.