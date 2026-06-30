В июле красноярцы увидят на небе яркие сближения Луны с планетами, звездопад и Оленье полнолуние

В обсерватории университета Решетнева составили для красноярцев календарь значимых и зрелищных астрономических событий на второй месяц лета.
Первое произойдет в ночь с 7 на 8 июля — Луна окажется рядом с Сатурном. Наблюдать за сближением спутника Земли с планетой лучше после полуночи, глядя на восток.
11 июля перед рассветом на востоке можно будет увидеть небесное трио: тонкий серп Луны, Марс и звездное скопление Плеяды встретятся в созвездии Тельца. «Красивое и простое для наблюдений событие — всё видно даже без телескопа», — отметил руководитель обсерватории Сергей Веселков.
17 июля Луна окажется рядом с Венерой. После захода солнца на западной стороне неба можно будет увидеть тонкий лунный серп рядом с яркой планетой.
А 29 июля красноярцы смогут полюбоваться «Луной Оленя»: полнолуние получило такое название из-за периода роста новых рогов у оленей. В этом году Луна окажется необычно низко над горизонтом.
На 30−31 июля придется пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды, ожидается до 25 «падающих» звезд в час. Но почти полная Луна может помешать наблюдениям и скрыть часть метеоров.
«И по традиции — июль остается лучшим временем для наблюдения серебристых облаков. Это самые высокие облака в атмосфере Земли, которые появляются на высоте 70−95 км. Они заметны только в глубоких сумерках — через 30−60 минут после заката или перед рассветом. Смотреть нужно на северную часть неба», — рассказал Сергей Веселков.