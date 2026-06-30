В июле красноярцы увидят на небе яркие сближения Луны с планетами, звездопад и Оленье полнолуние

«И по традиции — июль остается лучшим временем для наблюдения серебристых облаков. Это самые высокие облака в атмосфере Земли, которые появляются на высоте 70−95 км. Они заметны только в глубоких сумерках — через 30−60 минут после заката или перед рассветом. Смотреть нужно на северную часть неба», — рассказал Сергей Веселков.