Сборная Марокко вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Марокко победила команду Нидерландов в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в мексиканском Монтеррее.
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В составе нидерландцев гол забил Коди Гакпо (72-я минута), у марокканцев отличился Исса Диоп (90+1). В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Марокко — 3:2.
На днях девушка Гакпо рассказала, что потеряла ребенка во время беременности. После гола Гакпо не смог сдержать эмоций и не праздновал забитый мяч.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем соревнований является сборная Аргентины.