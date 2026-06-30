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Сборная Марокко вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Команда в серии пенальти обыграла нидерландцев.

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Марокко победила команду Нидерландов в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в мексиканском Монтеррее.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В составе нидерландцев гол забил Коди Гакпо (72-я минута), у марокканцев отличился Исса Диоп (90+1). В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Марокко — 3:2.

На днях девушка Гакпо рассказала, что потеряла ребенка во время беременности. После гола Гакпо не смог сдержать эмоций и не праздновал забитый мяч.

По итогам предварительного этапа сборная Марокко заняла второе место в группе С. Нидерландцы стали первыми в квартете F. В ⅛ финала сборная Марокко сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 4 июля в Хьюстоне (штат Техас, США).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем соревнований является сборная Аргентины.

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