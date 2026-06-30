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Эксперт Бурмистров объяснил, почему у астероидов нет хвостов

Специалист в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета заявил, что космические тела обычно не содержат большого количества летучих веществ.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Астероиды не имеют выраженных газопылевых хвостов, так как содержат гораздо меньше летучих веществ по сравнению с кометами. Об этом в Международный день астероида сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

«В отличие от комет, астероиды обычно не содержат большого количества летучих веществ, поэтому не образуют выраженных газопылевых хвостов при приближении к Солнцу», — сказал Бурмистров.

Астероиды — это твердые небесные тела, по форме напоминающие арахис. Их размер может достигать сотен километров. Они вращаются вокруг Солнца и других звезд по собственной орбите и состоят преимущественно из камней и металлов.