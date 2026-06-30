В Соликамске возбудили дело после сообщений о разрушении кровли жилого дома

По словам жильцов, вода попадает в подъезд через трещины в потолке, из-за чего людям приходится расставлять ведра для сбора воды. Кроме того, они утверждают, что бетонная кровля начала разрушаться. Жители отмечают, что неоднократно обращались в различные инстанции, однако ситуация долгое время оставалась без изменений.