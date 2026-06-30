В Соликамске возбудили дело после сообщений о разрушении кровли жилого дома

В Соликамске следственные органы возбудили уголовное дело после обращений жителей дома на улице Строителей, которые пожаловались на серьезные проблемы с кровлей. Основанием стали видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, где заметны сильные протечки после дождя.
По словам жильцов, вода попадает в подъезд через трещины в потолке, из-за чего людям приходится расставлять ведра для сбора воды. Кроме того, они утверждают, что бетонная кровля начала разрушаться. Жители отмечают, что неоднократно обращались в различные инстанции, однако ситуация долгое время оставалась без изменений.
Возбуждено уголовное дело.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в рамках расследования будут проведены необходимые следственные мероприятия. Специалистам предстоит установить лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. Расследование продолжается.