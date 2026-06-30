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Силы ПВО за ночь уничтожили более 60 БПЛА в небе над Ростовской областью

Дроны сбили над двумя городами и пятью районами Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 30 июня, Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью были уничтожены более 60 беспилотников. Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, а также пять районов области: Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский, — написал глава региона.

Информация о пострадавших местных жителях и разрушениях инфраструктуры на земле пока не поступала. Сведения о последствиях воздушного налета будут уточняться профильными ведомствами.

В настоящий момент на территории области сохраняется режим беспилотной опасности. Людей призывают соблюдать осторожность, немедленно покинуть открытые участки улиц, зайти в безопасные помещения и не подходить к окнам.

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