Откуда в Волгоградской области появился тутовник

— Вареники с тутовником — самое милое дело, — подтверждает Анна Степнова. — А вообще я люблю есть ягоду и просто так. У меня во дворе стоят совсем молодые деревья. Соседи недавно посадили их, а вот собирать плоды им не очень хочется. Современным детям в свою очередь внушают, что немытое есть нельзя. Да и пачкать одежду в фиолетовых пятнах — тоже. Да, на дерево тоже лучше не лезть. Когда они видят, что я срываю ягоды и сразу кладут их в рот, они смотрят на меня с удивлением: «А что, так было можно?».