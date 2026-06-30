В Хабаровском крае золотую цепочку сняли со спящего хозяина

В Хабаровском крае 45-летнюю жительницу Верхнебуреинского района задержали по подозрению в краже золотой цепочки у знакомого. В полицию обратился житель посёлка Чегдомын, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина рассказал, что у него пропало украшение стоимостью 150 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемую — местную жительницу, ранее судимую за хищения чужого имущества.
По данным полиции, женщина была дома у потерпевшего, где они вместе употребляли алкоголь. Она заметила на его шее золотую цепочку, а когда мужчина уснул, сняла украшение и ушла из квартиры.
На следующее утро подозреваемая передала цепочку своей знакомой — якобы взамен другого украшения, которое ранее украла у неё. Та происхождением вещи не заинтересовалась и сдала золото в ломбард, получив 200 тысяч рублей.
Деньги, по данным МВД, женщина потратила на продукты и алкоголь. По факту кражи возбудили уголовное дело, подозреваемой избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.