Зачем копить на старость, если некоторые не доживают до пенсии, ответили в ЕНПФ

Кроме того, важно не только учитывать среднюю продолжительность жизни, но и то, сколько в среднем живут люди после достижения 60 лет. Согласно данным Всемирного банка, женщины в Казахстане после 60 лет живут в среднем еще 20 лет, а мужчины — около 17 лет.