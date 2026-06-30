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Зачем копить на старость, если некоторые не доживают до пенсии, ответили в ЕНПФ

В Казахстане изменили правила использования пенсионных излишков. Чтобы их изъять, нужно иметь на счете сумму, которой хватит до старости. Почему ввели такое требование, узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Казахстане приняли новую методику определения порогов минимальной достаточности (ПМД). В итоге они выросли в среднем почти в два раза. Чтобы изъять часть своих накоплений, у гражданина на счете должна быть приличная сумма, которой хватит на пенсионные выплаты в старости.

Из-за этого у казахстанцев может возникнуть вопрос: если человек может умереть в 55−60 лет, почему государство заставляет оставлять на счете деньги так, будто он проживет до 80? Это может показаться несправедливым.

Однако, как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), ситуация с продолжительностью жизни в Казахстане меняется в лучшую сторону. Если в 1991 году люди в среднем жили 67,5 лет, то к 2025 году этот показатель вырос до 76 лет.

«За три с половиной десятилетия средняя продолжительность жизни граждан Казахстана увеличилась более чем на 8 лет. Рост продолжительности жизни означает, что казахстанцы будут находиться в пенсионном периоде дольше, чем ранее», — отмечают в ЕНПФ.

Кроме того, важно не только учитывать среднюю продолжительность жизни, но и то, сколько в среднем живут люди после достижения 60 лет. Согласно данным Всемирного банка, женщины в Казахстане после 60 лет живут в среднем еще 20 лет, а мужчины — около 17 лет.

Это означает следующее:

  • Мужчина, который уже дожил до 60 лет, в среднем проживет примерно до 77 лет.

  • Женщина, которая уже дожила до 60 лет, проживет примерно до 80 лет.

То есть логика повышения порогов проста: если казахстанец снимет часть своих накоплений в 40 лет, нет никакой гарантии, что он не останется без средств к существованию в 70 лет.

«В этих условиях особенно важно формировать достаточные пенсионные накопления, чтобы сохранить привычный уровень жизни после завершения трудовой деятельности», — отмечают в ЕНПФ.

Иными словами, повышение ПМД связано не только с тем, чтобы ограничить использование накоплений, но и с расчетом на то, что казахстанцы будут жить дольше и, соответственно, дольше получать пенсионные выплаты.