Зачем копить на старость, если некоторые не доживают до пенсии, ответили в ЕНПФ

В Казахстане приняли новую методику определения порогов минимальной достаточности (ПМД). В итоге они выросли в среднем почти в два раза. Чтобы изъять часть своих накоплений, у гражданина на счете должна быть приличная сумма, которой хватит на пенсионные выплаты в старости.
Из-за этого у казахстанцев может возникнуть вопрос: если человек может умереть в 55−60 лет, почему государство заставляет оставлять на счете деньги так, будто он проживет до 80? Это может показаться несправедливым.
Однако, как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), ситуация с продолжительностью жизни в Казахстане меняется в лучшую сторону. Если в 1991 году люди в среднем жили 67,5 лет, то к 2025 году этот показатель вырос до 76 лет.
«За три с половиной десятилетия средняя продолжительность жизни граждан Казахстана увеличилась более чем на 8 лет. Рост продолжительности жизни означает, что казахстанцы будут находиться в пенсионном периоде дольше, чем ранее», — отмечают в ЕНПФ.
Кроме того, важно не только учитывать среднюю продолжительность жизни, но и то, сколько в среднем живут люди после достижения 60 лет. Согласно данным Всемирного банка, женщины в Казахстане после 60 лет живут в среднем еще 20 лет, а мужчины — около 17 лет.
Это означает следующее:
Мужчина, который уже дожил до 60 лет, в среднем проживет примерно до 77 лет.
Женщина, которая уже дожила до 60 лет, проживет примерно до 80 лет.
То есть логика повышения порогов проста: если казахстанец снимет часть своих накоплений в 40 лет, нет никакой гарантии, что он не останется без средств к существованию в 70 лет.
«В этих условиях особенно важно формировать достаточные пенсионные накопления, чтобы сохранить привычный уровень жизни после завершения трудовой деятельности», — отмечают в ЕНПФ.
Иными словами, повышение ПМД связано не только с тем, чтобы ограничить использование накоплений, но и с расчетом на то, что казахстанцы будут жить дольше и, соответственно, дольше получать пенсионные выплаты.