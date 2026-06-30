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Белорусский врач сказала, кто может заменить отца на партнерских родах, назвав их реальный процент

Врач сказала, кто может заменить отца на партнерских родах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Ирина Борис сказала агентству «Минск-Новости», кто может заменить отца на партнерских родах, назвав их реальный процент.

Как говорит специалист, именно минская «шестерка» была одной из первых в Минске по данному направлению, а сейчас — в лидерах:

«Почти половина (45%) родов в прошлом году — партнерские».

Кроме действующей с 2010-го школы подготовки к родам, в больницы реализуют семейные программы. Например, пары из Партизанского района после окончания названной школы на базе больницы могут родить в партнерстве бесплатно.

«Мы предоставляем возможность совместного проживания в палате мамы, папы и новорожденного. В уютной обстановке супруги могут вместе заботиться о детях и к выписке освоить навыки ухода», — сказала Борис.

Также врач сказала. кто может заменить отца на партнерских родах:

«Если отец по каким-либо причинам отсутствует, участвовать в партнерских родах могут бабушка или другой родной человек».

Кстати, в 6 ГКБ Минска в среднем рождается 9 — 10 детей в день, хотя бывают дни, когда их 20 или всего пять.

«В 2025-м в нашем учреждении здравоохранения прошли 2,5 тыс. родов, а малышей появилось на свет еще больше. Каждый год в нашей больнице рождаются 20−30 двоен», — добавила Ирина Борис.

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