Белорусский врач сказала, кто может заменить отца на партнерских родах, назвав их реальный процент

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Ирина Борис сказала агентству «Минск-Новости», кто может заменить отца на партнерских родах, назвав их реальный процент.
Как говорит специалист, именно минская «шестерка» была одной из первых в Минске по данному направлению, а сейчас — в лидерах:
«Почти половина (45%) родов в прошлом году — партнерские».
Кроме действующей с 2010-го школы подготовки к родам, в больницы реализуют семейные программы. Например, пары из Партизанского района после окончания названной школы на базе больницы могут родить в партнерстве бесплатно.
«Мы предоставляем возможность совместного проживания в палате мамы, папы и новорожденного. В уютной обстановке супруги могут вместе заботиться о детях и к выписке освоить навыки ухода», — сказала Борис.
Также врач сказала. кто может заменить отца на партнерских родах:
«Если отец по каким-либо причинам отсутствует, участвовать в партнерских родах могут бабушка или другой родной человек».
Кстати, в 6 ГКБ Минска в среднем рождается 9 — 10 детей в день, хотя бывают дни, когда их 20 или всего пять.
«В 2025-м в нашем учреждении здравоохранения прошли 2,5 тыс. родов, а малышей появилось на свет еще больше. Каждый год в нашей больнице рождаются 20−30 двоен», — добавила Ирина Борис.
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