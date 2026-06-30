Плановый ремонт на Комсомольском НПЗ завершат на неделю раньше

По поручения президента России Владимира Путина, нефтеперерабатывающие предприятия страны вывели на полную мощность, а также ускорены текущие ремонтные работы на НПЗ, исключением не стал и завод в Комсомольске-на-Амуре. Как отметил губернатор Хабаровского края, в этом году плановая остановка на производстве совпала с ажиотажным спросом и спекуляциями.