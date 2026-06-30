Плановый ремонт на Комсомольском НПЗ завершат на неделю раньше

В Хабаровском крае продолжают действовать меры по обеспечению граждан топливом и стабилизации ситуации — для этого плановые работы на Комсомольском НПЗ завершат на неделю раньше. Губернатор Дмитрий Демешин в ходе заседания президиума правительства также поручил обеспечить северные районы края бесперебойными поставками топлива и направить сюда в 2026 году 23,2 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По поручения президента России Владимира Путина, нефтеперерабатывающие предприятия страны вывели на полную мощность, а также ускорены текущие ремонтные работы на НПЗ, исключением не стал и завод в Комсомольске-на-Амуре. Как отметил губернатор Хабаровского края, в этом году плановая остановка на производстве совпала с ажиотажным спросом и спекуляциями.
Уже к середине июля Комсомольский НПЗ вновь приступит к работе, после чего, согласно прогнозам, ситуация с топливом стабилизируется.
— Завод по нашей просьбе ускорился и на неделю раньше должен начать работу. Потребности региона мы закроем, — подчеркнул глава краевого правительства.
На заседании с докладом выступил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Федоров. Он доложил, что в Охотске завершили разгрузку первых 4 тысяч тонн дизельного топлива. Глава профильного ведомства сообщил и о планах на июль: 1−3 июля разгрузку совершат в Тугуро-Чумиканском районе, 3−7 июля в Аяно-Майский район и Охотский округ доставят 650 тонн дизельного топлива и 285 тонн бензина соответственно.
Дмитрий Демешин добавил, что в скором времени посетит Охотск и проверит ход реализации мер по обеспечению местных жителей топливом.
Напомним, что в ближайшее время в Ванинский, Советско-Гаванский и Ульчский районы Хабаровского края направят 600 тонн топлива для обеспечения жителей региона бензином.