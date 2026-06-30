В Биробиджане женщина похитила телефон у гостя

В Биробиджане завершено расследование уголовного дела в отношении 35 летней безработной женщины, обвиняемой в краже мобильного телефона у 42 летнего мужчины. По версии следствия, знакомство пары произошло во дворе у подъезда, после чего женщина пригласила нового знакомого к себе домой для распития спиртного, сообщает «Полиция ЕАО». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.