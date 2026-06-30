«Ну очень тяжелый люкс»: Раскрыта судьба премиального автопарка осужденного за взятки экс-губернатора Хорошавина

«Мульсанн — это ну очень тяжелый люкс. Замечательное произведение инженерной и дизайнерской мысли, но слишком солидная, слишком бросается в глаза, особенно в регионах, и это может раздражать жителей и местных чиновников. Не исключаю, что и у губернатора Хорошавина проблемы начались после того, как он слишком часто, как я слышал, ездил на этой машине», — заявил Бакулов.