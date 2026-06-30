«Ну очень тяжелый люкс»: Раскрыта судьба премиального автопарка осужденного за взятки экс-губернатора Хорошавина

Сайт KP.RU выяснил, что произошло с автопарком экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, задержанного в 2015 году и осужденного на 15 лет за взятки в особо крупных размерах. Его заполучил профессиональный перекупщик, отслеживавший выставленные на торги Росимуществом активы преступников.
«Я регулярно участвовал в торгах конфискованным имуществом. Это бывает выгодно. Покупаешь дешевле рынка и перепродаешь. До этого я так земельный участок покупал, здание в Орле… Но не надо думать, что это раздача бесплатных пирожков. Никто не гарантирует, что ты продашь дороже, чем купишь, всякое бывает», — рассказал KP.RU владелец автосервиса и бывший преподаватель МАДИ Петр Бакулов.
Главный плюс в покупках у Росимущества — надежность сделки и абсолютная законность. Покупка у государства исключает риск оспаривания. По правилам Росимущества, если вещь не продается, ее уценивают. Некоторые покупатели играют на понижение — чем дольше товар «маринуется» — тем дешевле его можно будет забрать.
Так, например, «Бентли» Хорошавина Mulsanne 2012 года выпуска была выставлена за 6,5 млн руб., но желающих не нашлось. После снижения цены до 2,6 млн руб. покупатели, соревнуясь на аукционе, подняли цену до 6,7 млн руб. — выше начальной.
«Мульсанн — это ну очень тяжелый люкс. Замечательное произведение инженерной и дизайнерской мысли, но слишком солидная, слишком бросается в глаза, особенно в регионах, и это может раздражать жителей и местных чиновников. Не исключаю, что и у губернатора Хорошавина проблемы начались после того, как он слишком часто, как я слышал, ездил на этой машине», — заявил Бакулов.
«Континенталь» с пробегом 7 тыс. км и легендарным мотором был куплен за 5,962 млн руб. (начальная цена — 4,416 млн руб.). Машина оказалась в идеальном состоянии. Бакулов продал ее через пару месяцев с прибылью в 0,5 млн руб.
Машина была зарегистрирована на сына губернатора Илью. После покупки Бакулов получил штрафы, начисленные Илье — их пришлось оплачивать уже новому владельцу люксового автомобиля. Новые хозяева оклеили машину пленкой, пробег за годы едва перевалил за 30 тыс. Несколько месяцев назад ее выставили на продажу за 6,85 млн рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что 30 августа 2025 года Хорошавин попросил отправить его на СВО, чтобы не досиживать остаток срока.