Выдано разрешение на строительство первого дома на Гребном канале

Московскому застройщику выдано разрешение на строительство первого многоквартирного дома по КРТ на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Планируется построить 47 тыс. квадратных метров жилья, а также благоустроить набережную. Она свяжет Гребной канал с центром Нижнего. Площадь участка составляет 10,55 га. В проект будет инвестировано 16 млрд рублей.
За реализацию проекта отвечает Level Group через аффилированную ООО СЗ «Левел Волга».
Ранее сообщалось, что эскиз новой многоэтажки на Гребном канале показали нижегородцам.