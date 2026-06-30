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Выдано разрешение на строительство первого дома на Гребном канале

Планируется построить 47 тыс. квадратных метров жилья.

Московскому застройщику выдано разрешение на строительство первого многоквартирного дома по КРТ на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Планируется построить 47 тыс. квадратных метров жилья, а также благоустроить набережную. Она свяжет Гребной канал с центром Нижнего. Площадь участка составляет 10,55 га. В проект будет инвестировано 16 млрд рублей.

За реализацию проекта отвечает Level Group через аффилированную ООО СЗ «Левел Волга».

Ранее сообщалось, что эскиз новой многоэтажки на Гребном канале показали нижегородцам.