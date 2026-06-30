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Определилась первая пара ⅛ финала чемпионата мира

4 июля сыграют сборные Марокко и Канады.

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Стала известна первая пара ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Во вторник сборная Марокко обыграла команду Нидерландов (1:1, 3:2 — по пенальти) и в ⅛ финала встретится с одними из хозяев турнира — канадцами. Встреча пройдет 4 июля в Хьюстоне (штат Техас, США).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем соревнований является сборная Аргентины.

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