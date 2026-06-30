Определилась первая пара ⅛ финала чемпионата мира

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Стала известна первая пара ⅛ финала чемпионата мира по футболу.
Во вторник сборная Марокко обыграла команду Нидерландов (1:1, 3:2 — по пенальти) и в ⅛ финала встретится с одними из хозяев турнира — канадцами. Встреча пройдет 4 июля в Хьюстоне (штат Техас, США).
Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.Читать дальше