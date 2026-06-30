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Параспортсмены Хабаровского края взяли 10 медалей на чемпионате Азии

Соревнования прошли в монгольском городе Дархан.

Спортсмены из Хабаровского края завоевали пять золотых и пять серебряных медалей на чемпионате Азии по спортивному метанию ножа среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в монгольском городе Дархан, сообщили в минспорта края.

Регион в составе сборной России представили ветераны СВО Евгений Шнайдер и Роман Бондаренко, а также Анна Дуда. Для отечественного адаптивного спорта эти старты стали особенными: спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата впервые выступили за национальную сборную по спортивному метанию ножа на международных соревнованиях за пределами России.

Евгений Шнайдер выиграл сразу три дистанции — три, четыре и пять метров. Кроме того, он стал лучшим в общем зачёте на дальность.

Роман Бондаренко трижды поднялся на вторую ступень пьедестала. Анна Дуда завоевала золото на дистанции четыре метра и два серебра — на трёх и пяти метрах.

«Поражение опорно-двигательного аппарата — не приговор, а новый вызов, который можно преодолеть упорным трудом», — прокомментировал выступление команды чемпион Азии Евгений Шнайдер.

В минспорта края отметили, что ветераны СВО всё активнее участвуют в адаптивных соревнованиях. Хабаровские спортсмены уже выступали в волейболе сидя, армрестлинге, лыжах и биатлоне, а с 8 по 13 июля четыре представителя региона примут участие в финале «Кубка Защитников Отечества» по длинным нардам в Астрахани.