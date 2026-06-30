Параспортсмены Хабаровского края взяли 10 медалей на чемпионате Азии

В минспорта края отметили, что ветераны СВО всё активнее участвуют в адаптивных соревнованиях. Хабаровские спортсмены уже выступали в волейболе сидя, армрестлинге, лыжах и биатлоне, а с 8 по 13 июля четыре представителя региона примут участие в финале «Кубка Защитников Отечества» по длинным нардам в Астрахани.