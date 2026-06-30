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Народные приметы на 1 июля: чего нельзя делать в Ярилин день?

Почему наши предки не добавляли в еду приправы и не зашивали дырки на одежде?

Источник: Живем в Нижнем

1 июля в народном календаре — Ярилин день или Макушка лета. Наши предки считали, что в эту пору световой день достигает своего пика, а затем начинает убывать. Ярило — древнеславянское божество, которое до Крещения Руси связывали с жизненной силой и плодородием, по поверьям, в это время объезжал поля на белом коне. В одной руке он якобы держал колосья, и от их взмаха хлеба наливались зерном. В другой руке была палица — и когда Ярило ударял ею, гремел гром и на землю проливался дождь.

В стародавние времена эта дата считалась мистической. Говорили, что в полдень солнце на мгновение останавливалось: в этот час наши пращуры надеялись увидеть родных, ушедших в мир иной, или получить от них весточку. Подобные суеверия были широко известны до распространения христианства. У язычников существовали даже специальные обряды, позволявшие, как они считали, поговорить с усопшими.

Ярилин день достаточно долго приравнивался к праздничным. На Руси его отмечали песнями и хороводами. Люди устраивали ярмарки и накрывали столы.

Также с этой датой несколько веков назад связывали ряд запретов. Их требовалось соблюдать, чтобы защитить себя и близких от неприятностей. Сегодня расскажем о них и выясним, как сохранить капитал, здоровье и мир в доме.

Народные приметы на 1 июля: что нельзя делать.

В Ярилин день строго-настрого запрещалось хандрить. Если человек грустит и льет слезы, страдать ему до конца года. В жизни начнется черная полоса.

Нельзя зашивать дыры на одежде и прилаживать пуговицы. Наши предки говорили, что из-за этого удача отвернуться может.

Не следует выходить на улицу с левой ноги. Все будет из рук валиться.

Не стоит опаздывать, иначе ближайшие месяцы придется с пустым кошельком провести.

Не рекомендуется говорить плохо о погоде. Это может стать причиной гибели урожая, верили в старину.

Считалось, что 1 июля не надо сорить деньгами. Тому, кто тратит все до копейки, грозит долговая яма.

Мужчины не должны отказывать женам в помощи, а то мужской силы лишатся.

Женщинам не следует добавлять в еду перец и чеснок, а то супруг станет жадным и злым.

Важно не пренебрегать ужином, а то бессонница замучает.

Наконец, в Ярилин день ни в коем случае нельзя прогонять гостей, даже если они нагрянули без приглашения. Если верить приметам, отказав визитерам, нужно готовиться к множеству потерь.

Фото: Алиса AI.

Что можно делать 1 июля.

В Ярилин день крестьяне трудились в поле с раннего утра. Считалось, что трава, скошенная в эту пору, обладает особой силой.

Обязательным ритуалом было умывание утренней росой — наши предки верили, что она укрепляет зрение, очищает мысли и привлекает женихов. Особенно на нее надеялись девушки на выданье. С первыми лучами солнца юные особы спешили на улицу, дабы набрать живительную влагу в ладони и прикоснуться ими к лицу.

Хозяйки пекли караваи и блины, символизирующие солнце и достаток, чтобы угостить домочадцев и соседей. Не оставляли без внимания и Домового. Ему откладывали кусочек сдобы и наливали кружку молока.

Вечером, после рабочего дня, люди высыпали на улицы. Они общались, пели и водили хороводы. В давние времена 1 июля было принято жечь костры и бросать венки из полевых цветов в реку. Наши пращуры говорили, что так привлекают удачу и богатство.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 1 июля.

Утренний туман в Ярилин день — предвестник жаркой погоды.

Зелёный оттенок у луны — к затяжной засухе.

Вечерняя радуга — в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.

Вороны кружат высоко — к резкой перемене погоды.

Дождь в этот день — к богатому урожаю.

Пыль на дорогах поднимается столбом — к грозе.

Именинники 1 июля.

В этот день именины отмечают Ипатий, Леонтий и Феодул.