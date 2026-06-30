Народные приметы на 1 июля: чего нельзя делать в Ярилин день?

1 июля в народном календаре — Ярилин день или Макушка лета. Наши предки считали, что в эту пору световой день достигает своего пика, а затем начинает убывать. Ярило — древнеславянское божество, которое до Крещения Руси связывали с жизненной силой и плодородием, по поверьям, в это время объезжал поля на белом коне. В одной руке он якобы держал колосья, и от их взмаха хлеба наливались зерном. В другой руке была палица — и когда Ярило ударял ею, гремел гром и на землю проливался дождь.