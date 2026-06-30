Народные приметы на 1 июля: чего нельзя делать в Ярилин день?

1 июля в народном календаре — Ярилин день или Макушка лета. Наши предки считали, что в эту пору световой день достигает своего пика, а затем начинает убывать. Ярило — древнеславянское божество, которое до Крещения Руси связывали с жизненной силой и плодородием, по поверьям, в это время объезжал поля на белом коне. В одной руке он якобы держал колосья, и от их взмаха хлеба наливались зерном. В другой руке была палица — и когда Ярило ударял ею, гремел гром и на землю проливался дождь.
В стародавние времена эта дата считалась мистической. Говорили, что в полдень солнце на мгновение останавливалось: в этот час наши пращуры надеялись увидеть родных, ушедших в мир иной, или получить от них весточку. Подобные суеверия были широко известны до распространения христианства. У язычников существовали даже специальные обряды, позволявшие, как они считали, поговорить с усопшими.
Ярилин день достаточно долго приравнивался к праздничным. На Руси его отмечали песнями и хороводами. Люди устраивали ярмарки и накрывали столы.
Также с этой датой несколько веков назад связывали ряд запретов. Их требовалось соблюдать, чтобы защитить себя и близких от неприятностей. Сегодня расскажем о них и выясним, как сохранить капитал, здоровье и мир в доме.
Народные приметы на 1 июля: что нельзя делать.
В Ярилин день строго-настрого запрещалось хандрить. Если человек грустит и льет слезы, страдать ему до конца года. В жизни начнется черная полоса.
Нельзя зашивать дыры на одежде и прилаживать пуговицы. Наши предки говорили, что из-за этого удача отвернуться может.
Не следует выходить на улицу с левой ноги. Все будет из рук валиться.
Не стоит опаздывать, иначе ближайшие месяцы придется с пустым кошельком провести.
Не рекомендуется говорить плохо о погоде. Это может стать причиной гибели урожая, верили в старину.
Считалось, что 1 июля не надо сорить деньгами. Тому, кто тратит все до копейки, грозит долговая яма.
Мужчины не должны отказывать женам в помощи, а то мужской силы лишатся.
Женщинам не следует добавлять в еду перец и чеснок, а то супруг станет жадным и злым.
Важно не пренебрегать ужином, а то бессонница замучает.
Наконец, в Ярилин день ни в коем случае нельзя прогонять гостей, даже если они нагрянули без приглашения. Если верить приметам, отказав визитерам, нужно готовиться к множеству потерь.
Фото: Алиса AI.
Что можно делать 1 июля.
В Ярилин день крестьяне трудились в поле с раннего утра. Считалось, что трава, скошенная в эту пору, обладает особой силой.
Обязательным ритуалом было умывание утренней росой — наши предки верили, что она укрепляет зрение, очищает мысли и привлекает женихов. Особенно на нее надеялись девушки на выданье. С первыми лучами солнца юные особы спешили на улицу, дабы набрать живительную влагу в ладони и прикоснуться ими к лицу.
Хозяйки пекли караваи и блины, символизирующие солнце и достаток, чтобы угостить домочадцев и соседей. Не оставляли без внимания и Домового. Ему откладывали кусочек сдобы и наливали кружку молока.
Вечером, после рабочего дня, люди высыпали на улицы. Они общались, пели и водили хороводы. В давние времена 1 июля было принято жечь костры и бросать венки из полевых цветов в реку. Наши пращуры говорили, что так привлекают удачу и богатство.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 1 июля.
Утренний туман в Ярилин день — предвестник жаркой погоды.
Зелёный оттенок у луны — к затяжной засухе.
Вечерняя радуга — в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.
Вороны кружат высоко — к резкой перемене погоды.
Дождь в этот день — к богатому урожаю.
Пыль на дорогах поднимается столбом — к грозе.
Именинники 1 июля.
В этот день именины отмечают Ипатий, Леонтий и Феодул.