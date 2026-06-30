Солнце — двигатель истории: совпадали ли магнитные бури с войнами и революциями

Одним из известных сторонников идеи о влиянии солнечной активности на исторические процессы был советский ученый Александр Чижевский. В работе «Физические факторы исторического процесса» он рассматривал 11-летний цикл активности Солнца и предполагал, что периоды ее усиления могут воздействовать на внушаемость людей и их готовность к коллективным действиям. В дальнейшем в монографии «Земное эхо солнечных бурь» эта идея у Чижевского стала частью более широкой концепции солнечно-земных связей. В этой работе он продолжил писать про влияние бурь на «великие бедственные явления», а также рассматривал их воздействие на биосферу, эпидемические процессы и свойства микроорганизмов.