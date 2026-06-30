Солнце — двигатель истории: совпадали ли магнитные бури с войнами и революциями

Вокруг Земли есть магнитосфера — область, которая защищает планету от солнечной радиации. На нее воздействует солнечный ветер — поток ионизированных частиц. Когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного ветра увеличивается, магнитосфера «сжимается» над Землей, и в ней начинают меняться величины токов. Эту турбулентность давления и называют магнитной бурей.
Бури бывают разных мощностей, для их измерения существуют отдельные показатели. Например, для оценки глобальной геомагнитной активности используют планетарный индекс Kp. Он рассчитывается для трехчасовых временных интервалов по данным обсерваторий в разных частях света и измеряется от 0 до 9, где 5 — это малая магнитная буря, а 9 — экстремальная. В прогнозах космической погоды также используют шкалу Национального управления океанических и атмосферных исследований США от G1 до G5. Каждому ее уровню соответствует определенный диапазон значений Kp.
Еще в начале XX века исследователи пытались оценить не только интенсивность магнитных бурь, но и их связь с поведением людей и ходом истории.
Войны по солнечному расписанию.
Одним из известных сторонников идеи о влиянии солнечной активности на исторические процессы был советский ученый Александр Чижевский. В работе «Физические факторы исторического процесса» он рассматривал 11-летний цикл активности Солнца и предполагал, что периоды ее усиления могут воздействовать на внушаемость людей и их готовность к коллективным действиям. В дальнейшем в монографии «Земное эхо солнечных бурь» эта идея у Чижевского стала частью более широкой концепции солнечно-земных связей. В этой работе он продолжил писать про влияние бурь на «великие бедственные явления», а также рассматривал их воздействие на биосферу, эпидемические процессы и свойства микроорганизмов.
В 1999 году исследователь Майкл Персингер сопоставил число вооруженных конфликтов в первой половине XX века с годовыми показателями солнечной и геомагнитной активности. Умеренная статистическая связь проявилась только во втором случае — при сравнении с числом войн за тот же год. Персингер предположил, что этот фактор мог влиять на поведение больших групп людей, а войны могли быть одним из проявлений таких изменений.
Что говорят данные.
Если бы сильные магнитные бури регулярно сопровождали начало войн и революций, известные исторические даты часто приходились бы на высокие значения геомагнитных индексов. Но многие события мирового масштаба начинались при спокойной или умеренной геомагнитной обстановке. Для анализа использовался планетарный индекс Kp — он отражает глобальную картину и имеет длинный исторический ряд данных.
Максимальный Kp 1 сентября 1939 года, в день, считающийся началом Второй мировой войны, составил около 1,7 — значительно ниже порога магнитной бури. В предыдущем месяце значение показателя составляло примерно 2,1. До уровня 6 индекс вырос только 3 сентября, к третьему дню конфликта.
В 1941 году 22 июня, когда Германия и ее союзники напали на Советский Союз, максимальный Kp составил 3. Накануне индекс не превышал примерно 3,7, а 23 июня опустился до 2 и в среднем в том месяце держался на таком уровне.
Среди масштабных политических процессов XXI века можно привести Арабскую весну — массовые протестные движения, проходившие в странах Ближнего Востока и Северной Африки в начале 2010-х годов. Ее началом принято считать 17 декабря 2010 года. Акции стартовали в Тунисе, а затем прошли в других государствах. Максимальный Kp в эту дату составил 2. В течение двух дней он также не поднимался выше 3,7.
Начало некоторых крупных событий пришлось на период сильных геомагнитных возмущений. Например, в первый день Шестидневной войны, 5 июня 1967 года, Kp достиг 7. На следующий день показатель вырос до 8. Такие значения соответствуют сильной магнитной буре.
Другой случай — 19 августа 1991 года, в первый день попытки государственного переворота в СССР максимальный Kp составил около 7,7. Высокая геомагнитная активность сохранялась 20 августа, а 21 августа показатель достигал 6.
Исторические события не укладываются в единый геомагнитный сценарий. Войны, перевороты и массовые протесты начинались как в спокойные дни, так и во время сильных магнитных бурь.
На что магнитные бури действительно влияют.
Если влияние магнитных бурь на войны и революции остается на уровне гипотез исследователей, то их воздействие на технические системы не раз подтверждалось наблюдениями.
История изменений индекса Kp доступна с 1932 года — с тех пор было зарегистрировано более 20 суток с экстремально высокой геомагнитной активностью. Часть этих эпизодов сопровождалась заметными последствиями.
Один из таких случаев произошел 18−19 сентября 1941 года. Тогда экстремальная буря вызвала скачки напряжения и перебои радиовещания в США, появились яркие полярные сияния, их наблюдали также в Европе.
Другой случай пришелся на период холодной войны. В мае 1967 года мощная солнечная буря нарушила работу радиосвязи и радиолокационных систем США. Военные сначала решили, что Советский Союз глушит радиолокационные станции наблюдения, и начали готовиться к ответным действиям, но специалисты по космической погоде вовремя вмешались. Они объяснили, что устройства были выведены из строя из-за вспышек на Солнце.
В августе 1972 года геомагнитная буря была связана с эпизодом у побережья Северного Вьетнама. Исследователи отмечают, что она могла быть причиной срабатывания морских мин в районе Хайфона.
13 марта 1989 года мощная магнитная буря, в частности, привела к обрушению энергосистемы канадской провинции Квебек. Тогда миллионы человек остались без электричества.
Осенью 2003 года была серия мощных солнечных вспышек, которая получила название «Хеллоуинские бури». Всплеск солнечной активности длился с 19 октября по 7 ноября: за это время на Солнце зарегистрировали 17 крупных вспышек, а 29 и 30 октября геомагнитные бури достигли экстремального уровня. Фиксировались сбои в работе спутников, нарушения связи на полярных авиамаршрутах и проблемы в энергосистемах.
Одну из последних экстремальных бурь фиксировали 10−11 мая 2024 года. Она вызвала перебои GPS в период посевных работ в США. Национальное управление океанических и атмосферных исследований страны оценивает возможные потери фермеров более чем в $500 млн. В этот же период Starlink, глобальная спутниковая система, созданная компанией SpaceX Илона Маска, сообщала об «ухудшении качества связи» из-за мощной геомагнитной бури. В Новой Зеландии оператор национальной энергосистемы Transpower временно вывел из работы часть линий электропередачи, чтобы снизить риск повреждения оборудования.
Сюзанна Шахвердян.