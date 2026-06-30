В Красноярском крае раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об изнасиловании, совершенном 35 лет назад. Обвиняемым стал 61-летний житель Ачинска. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, преступление произошло в ночь с 13 на 14 июня 1991 года в одной из квартир Ачинска. Там находилась компания молодых людей, в том числе две 20-летние девушки. После того как одна из девушек ушла, ее подруга попыталась покинуть квартиру. Следствие считает, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина применил к ней насилие и угрозы, после чего изнасиловал. Затем он вывез потерпевшую в лесной массив на окраине Ачинска и оставил там одну.
Девушка сразу обратилась в правоохранительные органы, однако тогда установить причастного не удалось. В СК отметили, что этому помешали ложные показания свидетелей и ограниченные экспертные возможности того времени. В 2026 году следователи повторно изучили материалы дела вместе с сотрудниками уголовного розыска. Они нашли противоречия в показаниях ключевых свидетелей и провели очные ставки.
Во время дополнительных допросов свидетели, которые в 1991 году дали ложные показания, сообщили новые сведения. Также дополнительная биологическая экспертиза подтвердила принадлежность следа на одежде потерпевшей обвиняемому. После предъявления доказательств мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.
Уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.