В Красноярском крае раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 13 на 14 июня 1991 года в одной из квартир Ачинска. Там находилась компания молодых людей, в том числе две 20-летние девушки. После того как одна из девушек ушла, ее подруга попыталась покинуть квартиру. Следствие считает, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина применил к ней насилие и угрозы, после чего изнасиловал. Затем он вывез потерпевшую в лесной массив на окраине Ачинска и оставил там одну.