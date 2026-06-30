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Главные новости к утру 30 июня

Совбез ООН провел экстренное совещание по теме атаки БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. И.о. постпреда России Анна Евстигнеева заявила, что удар был нанесен целенаправленно. Она добавила, что Москва установила причастных к атаке.

Совбез ООН провел экстренное совещание по теме атаки БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. И.о. постпреда России Анна Евстигнеева заявила, что удар был нанесен целенаправленно. Она добавила, что Москва установила причастных к атаке.

В Монако произошел взрыв. По информации BFMTV, в числе трех раненых — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Вблизи Москвы сбиты 50 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

Постпред Белоруссии при ООН сообщил, что Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения.

В 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Парагвая победила команду Германии, сборная Марокко обыграла команду Нидерландов.

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